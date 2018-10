HSG Rodgau: Kapitän Rhein von Team und Fans begeistert

Nieder-Roden - Die Fans des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden standen auf ihre Plätzen und verabschiedeten die Mannschaft begeistert mit Riesenapplaus in die Kabine. Dabei war das Spiel gegen Spitzenreiter TvSV Eisenach noch gar nicht beendet.

Es war gerade einmal Halbzeit. Die HSG führte sensationell mit 14:7, hatte die Thüringer mit einem 10:2-Lauf förmlich an die Wand gespielt. Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann sprach nachher von einer „geilen Stimmung, einer richtigen Gänsehaut-Atmosphäre. “ Auch HSG-Kapitän und Torhüter Marco Rhein strahlte nach dem 23:19-Sieg.

Herr Rhein, wie lief das Spiel aus Ihrer Sicht?

Das war eine überzeugende Mannschaftsleistung. Wir wollten unbedingt die Überraschung schaffen und uns war klar, dass wir das auch können, wenn alle an einem Strang ziehen und sich jeder für jeden ins Zeug legt. Es gibt so Tage, an denen man spürt, dass die Mannschaft bereit ist, von Beginn an alles reinzuwerfen. Wir haben die Vorgaben sehr gut umgesetzt und uns ab dem 4:4 in einen Rausch gespielt. Die Zuschauer haben das von Beginn an gespürt, uns angefeuert, da kam dann eins zum anderen.

18 Minuten später stand die Halle nach einem 10:2-Lauf der HSG komplett Kopf.

Diese 18 Minuten waren mit das beste, was ich in der jüngeren Vergangenheit von uns erlebt habe. Wie gesagt, wir waren wie im Rausch. Dass die Zuschauer schon zur Pause standen, haben wir bisher sehr selten geschafft.

Ihr Trainer Jan Redmann meinte, die Leistung in der zweiten Hälfte, in der die Mannschaft diesen Vorsprung verteidigte, sei fast noch höher zu bewerten.

Wir wussten, dass Eisenach noch einmal kommen würde. Ich habe schon oft mit sieben Toren geführt oder zurück gelegen und das Blatt hat sich noch gewendet. Aber wir waren weiter sehr diszipliniert, haben unsere Angriffe ruhig ausgespielt und Eisenach keine Chance gegeben, einfache Tore zu erzielen. Aber wir haben die Eisenacher Qualität zu spüren bekommen, als uns zehn Minuten lang kein Tor gelungen ist und der Gegner sich von 17:9 auf 17:14 herangekämpft hat. Für das 18. Tor mussten wir uns ganz schön abrackern. Das war ein abgefälschter Wurf aus dem Rückraum von Henning Schopper, da hatten wir auch das nötige Spielglück. Das Tor war eine Erlösung, von da an lief die Partie wieder ausgeglichen.

Fünf Siege in fünf Heimspielen, was ist in dieser Saison möglich für die HSG?

Eisenach und Nußloch bleiben über die Saison gesehen vorne, einzelne Überraschungen sind aber möglich. Die Teams auf den Plätzen drei bis sieben bewegen sich auf Augenhöhe. (leo)

Quelle: op-online.de