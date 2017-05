HSG Rodgau will Platz sechs halten

Offenbach - Wenn am Samstag in der 3. Handball-Liga Ost der letzte Spieltag angepfiffen wird, stehen in Nieder-Roden und Gelnhausen noch wichtige Entscheidungen an.

HSG Rodgau Nieder-Roden - HSG Burgwedel (Sa., 19 Uhr). Nieder-Roden darf maximal mit drei Toren Unterschied verlieren (oder muss bei einer Niederlage mit vier Toren Unterschied unter 30 Gegentreffern bleiben), um den sechsten Platz, der zur Teilnahme an der ersten Runde im DHB-Pokal berechtigt, zu verteidigen. „Das ist ein echtes Endspiel“, sagt HSG-Sprecher René Marzo vor der Partie gegen den unmittelbaren Konkurrenten aus Niedersachsen, der mit zwei Punkten Rückstand auf die Rodgauer Siebter ist. Das Hinrundenspiel gewannen die Nieder-Rodener, die neben Trainer Alexander Hauptmann auch die Spieler Benedikt Müller und Christian Weis verabschieden, mit 30:26. Mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage der MSG Groß-Bieberau/Modau in Leipzig könnte Nieder-Roden noch Fünfter werden. Es wäre nach drei sechsten Plätzen hintereinander das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. Zur besten Punktzahl der Historie in der 3. Liga reicht den Rodgauern bereits ein Unentschieden. TV Gelnhausen - HSG Hanau (Sa., 19 Uhr). „Als ich den Spielplan gesehen habe, habe ich gehofft, dass es in diesem Spiel für uns um nichts mehr geht“; erinnert sich Hanaus Trainer Patrick Beer. Für die Hanauer, die nicht mehr vom neunten Platz zu verdrängen sind, geht es auch um nichts mehr, der Aufsteiger hat den Klassenerhalt bereits sicher. Nicht aber der TV Gelnhausen, der gewinnen muss, um die Klasse sicher zu halten. Gelnhausen weist aktuell 20:38 Punkte auf, ebenso wie Konkurrent HSC 2000 Coburg II. Auch die SG LVB Leipzig (19:39), die aktuell den dritten Abstiegsplatz einnimmt, hat sich noch nicht aufgegeben. „Das wird eine ganz unangenehme Kiste“, ahnt Beer, „für Gelnhausen geht es um alles. Aber ein Derby wollen wir natürlich nicht verlieren.“ In den jüngsten beiden Partien in Groß-Bieberau (25:32) und gegen den TSV Burgdorf II (29:27), als der Klassenerhalt bereits feststand, war allerdings zu sehen, dass es bei den Hanauern nicht 100-prozentig gelaufen ist. Was auch nicht nötig war. Gegen Gelnhausen wollen die Grimmstädter nochmals die nötige Spannung aufbauen. „Die Halle wird ausverkauft sein, Gelnhausen wird mit Härte agieren, da müssen wir dagegenhalten“, blickt Beer voraus. Nicht dabei ist Philipp Reuter. Gerade von einer Verletzung genesen, dauerte sein Einsatz gegen Burgdorf am vergangenen Wochenende nur wenige Augenblicke: „Ein Angriff, ein Tor, ein Mittelhandbruch. Philipp hat ein Seuchenjahr“, bedauert Beer. Ansonsten fahren die Hanauer in Bestbesetzung zum Derby. Das Hinrundenspiel gewann die HSG 25:22. - leo Quelle: op-online.de