Rodgauer Schützenhilfe durch die SGN?

Offenbach – Im Abstiegskampf der Gruppenliga Frankfurt Ost stehen am Sonntag für Germania Klein-Krotzenburg und den FC Dietzenbach direkte Duelle gegen Mitkonkurrenten an. Klein-Krotzenburg genießt gegen den Tabellenletzten SG Altenhaßlau/Eidengesäß Heimrecht.

Unter Zugzwang steht Kickers Obertshausen im Kreisderby bei der SG Rosenhöhe. Im Titelrennen muss der JSK Rodgau beim zuletzt schwächelnden SVG Steinheim einen Dreier einstreichen.

Germania Großkrotzenburg - SG Nieder-Roden (Fr., 19.30 Uhr). Bereits heute Abend tritt die SG Nieder-Roden (10./38) im vorgezogenen Spiel bei Spitzenreiter Germania Großkrotzenburg (1./59) an. Die Gäste könnten ihrem Nachbarverein JSK Rodgau im Titelrennen Schützenhilfe leisten. Dies wäre freilich eine Überraschung, denn das Team von Coach Roland Gerhardt hat vier der letzten fünf Ligaspiele verloren.

SV Pars Neu-Isenburg - SG Marköbel (So., 15 Uhr). Im Tabellenmittelfeld geht es für die Nachbarn Pars Neu-Isenburg (8./40) und SG Marköbel (7.(52) um eine gute einstellige Platzierung in der Endabrechnung. „Wir wollen erneut unsere Heimstärke unter Beweis stellen und den Gegner in der Tabelle überholen“, sagt Pars-Trainer Sasan Tabib. Auf das Trio Gökhan Öztas, Güner Özdamar und Joav Mben Bata müssen die Neu-Isenburger verzichten.

Germania Klein-Krotzenburg - SG Altenhaßlau/Eidengesäß (So., 15 Uhr). „Wir haben ein Lebenszeichen gesendet“, freute sich Klein-Krotzenburgs Trainer Wolfgang Kaufmann über das überraschende 3:3 bei Aufstiegskandidat JSK Rodgau. Der für die Moral wichtige Punkt soll nun mit einem Dreier gegen den Tabellenletzten SG Altenhaßlau/Eidengesäß (17./20) vergoldet werden. Ein Sieg ist Pflicht, darüber sind sich Spieler und Verantwortlichen der Germania (15./23) einig. „Wir brauchen ein Punktepolster, da wir am vorletzten Spieltag frei haben und nicht punkten können“, blickt Kaufmann voraus. Ein Hoffnungsträger für den Endspurt könnte Torjäger Filippo Serra sein. Der zuletzt verletzte Angreifer arbeitet intensiv auf sein Comeback hin und steht eventuell schon am Sonntag erstmals wieder im Kader.

SVG Steinheim - JSK Rodgau (So., 15 Uhr). Einen Paukenschlag setzte es unter der Woche beim SVG Steinheim: Die Brüder Andrej und Alexej Kolchak werden ab sofort nicht mehr für den Gruppenligisten spielen. Besonders den Abgang von Torjäger Andrej Kolchak (19 Saisontreffer) bedauert Trainer Jürgen Baier. „Ihn hätte ich gerne behalten, doch ich akzeptiere natürlich die Entscheidung des Vereins.“ Bedingt durch die angespannte Personalsituation und den durch die jüngsten Niederlagen ausgelösten Schwund des Selbstvertrauens sind die Steinheimer (6./43) gegen den Tabellenzweiten (57) lediglich Außenseiter. Der Druck liegt freilich bei den Gästen denn die jüngsten Punkteverluste gegen Klein-Krotzenburg (3:3) waren in der Aufstiegsrechnung nicht einkalkuliert. „Wir hatten ein Chancenverhältnis von 13:2 und auch ansonsten nicht viel verkehrt gemacht“, blickt Trainer Andreas Humbert zurück. Dass sich Offensivspieler Chakib Neteoui-Flores mitten in der heißen Saisonphase in den Urlaub verabschiedet hat, schmeckt dem JSK-Übungsleiter dagegen ganz und gar nicht.

VfR Wenings - Türk Gücü Hanau (So., 15 Uhr). Türk Gücü Hanau (3./56) ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und hat sich zu einem Aufstiegskandidaten gemausert. Aufgrund der jüngsten Erfolge des VfR Wenings (12./25) fährt der Tabellendritte am Sonntag aber mit viel Respekt Richtung Vogelsberg. „Besonders die Offensive ist bei Wenings stark besetzt“, meint Türk Gücüs Spielertrainer Tim Müller. Gerne möchte er mit einem Sieg in die dann 20 Tage andauernde Pflichtspielpause gehen. Personell entspannt sich die Lage nur leicht. Immerhin wird der lange Zeit verletzte Avdullah Dragoshi erstmals seit Februar im Kader stehen.

Germania Niederrodenbach - FC Dietzenbach (So., 15 Uhr). Der Viertletzte (14./23) erwartet den punktgleichen Vorletzten (16./23). Die Gastgeber tankten zuletzt mit einem Sieg in Obertshausen Selbstbewusstsein, während der FCD im Jahr 2019 noch ungeschlagen ist und bei seiner Aufholjagd in Richtung Klassenerhalt voll im Plan liegt. Am vergangenen spielfreien Wochenende rutschte die Reljic-Elf ein paar Plätze ab, kann dies nun gegen den direkten Konkurrenten aber wieder korrigieren.

SG Rosenhöhe Offenbach - Kickers Obertshausen (So., 15 Uhr). Von der Papierform ist die SGR (9./39) im Derby gegen die Kickers (13./25) Favorit, doch Trainer Tevfik Kilinc warnt sein Team: „Wir treffen mit Obertshausen auf einen Gegner, der stärker ist, als es der Tabellenplatz aussagt.“ Christian Rüger und Fabian Curth rücken wieder in den Kader. Die Kickers reisen mit unverändertem Personal an und stehen nach den Heimpleiten gegen die Kellerkinder Wenings und zuletzt Niederrodenbach unter Druck. „Die Rosenhöhe hat viel Potenzial und spielt nach vorne. Vielleicht kommt uns das entgegen“, hofft Kickers-Trainer Marcel Dindorf auf Auswärtspunkte. fs

