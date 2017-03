3. Handball-Liga: Rodgauer wollen Rekordpunktzahl

Offenbach - Nach dem Kracher gegen den TV Großwallstadt gilt die Konzentration der Handballer der HSG Hanau in der 3. Liga Ost nun dem wichtigen Auswärtsspiel beim Vorletzten MSG Groß-Umstadt. Die HSG Rodgau Nieder-Roden steht als Tabellenvierter derzeit glänzend da. Damit das auch im Saisonendspurt so bleibt, streben die Baggerseepiraten gegen die Bundesliga-Reserve des TSV Hannover-Burgdorf zwei Punkte an.

MSG Groß-Umstadt - HSG Hanau (Fr., 20 Uhr)

Dreimal hintereinander spielten die Hanauer zuletzt vor eigenem Publikum. Hildesheim, Springe, Großwallstadt. „Da dachten nicht wenige, dass wir da mit 0:6 Punkten rausgehen“, sagt HSG-Trainer Patrick Beer. Am Ende waren es herausragende 4:2 Zähler, mit denen der Aufsteiger einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht hat. Und spätestens nach dem 20:14 am vergangenen Wochenende herrscht in Hanau Euphorie pur. „Aber das müssen wir jetzt ganz schnell abhaken und auch in den kommenden Partien punkten“, fordert Beer, der auf der Weininsel „ein ganz anderes Spiel“ erwartet. „Für Groß-Umstadt ist es im Kampf um den Klassenerhalt fast schon die letzte Chance“, sagt Beer, der noch um beide Rechtsaußen bangt. Björn Christoffel fehlte bereits gegen Großwallstadt aufgrund einer Fußverletzung, Kai Best biss sich gegen den TVG zwar durch, trainierte bis zur Wochenmitte allerdings nicht.

HSG Rodgau Nieder-Roden - TSV Burgdorf II (Sa., 19.30 Uhr)

Dass die Nieder-Rodener wieder Vierter sind, haben sie dem TSV zu verdanken: Denn Burgdorf gewann am vergangenen Spieltag das Niedersachsen-Derby in Springe mit 27:25, sodass die HSG mit dem Derbysieg in Gelnhausen an den Handballfreunden vorbeizog.

Dennoch haben die Rodgauer mit Burgdorf eine Rechnung offen: In der Hinrunde verlor die HSG fünf Partien. So richtig chancenlos war Nieder-Roden nur einmal: bei der 20:32-Pleite in Burgdorf. „Natürlich sind wir heiß darauf, das auszumerzen“, sagt Nieder-Rodens Trainer Alexander Hauptmann. „Wir haben in Gelnhausen gewonnen, das war top. Diese Leistung wollen wir am Samstag bestätigen, daran wollen wir anknüpfen. Wenn wir auch Burgdorf schlagen, laufen die letzten sechs Spiele so, wie sie laufen sollen.“ Dann könnten die Nieder-Rodener sogar ihren Punkterekord aus den Spielzeiten 2013/2014 und 2014/2015 (jeweils 34:26) knacken. Aktuell steht die HSG bei 28:18 Zählern, sieben Begegnungen stehen noch aus. (leo)

