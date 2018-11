Roger Kolb trainiert Götzenhain

GÖTZENHAIN - Roger Kolb übernimmt den Trainerposten bei der SG Götzenhain und wird heute Abend erstmals als Hauptverantwortlicher beim Fußball-Kreisoberligisten die Übungseinheit leiten.

Der Mannschaft ist Kolb schon bekannt, er arbeitete bereits als Torwarttrainer bei den Götzenhainern.

„Wir haben uns erst einmal bei uns selbst umgesehen, um eine neue Lösung in der Trainerfrage zu bekommen“, sagt Matthias Ruhl vom Spielausschuss. „Da sind wir schnell auf Roger gekommen und nach den ersten Gesprächen haben wir uns auf diese Lösung geeinigt.“ Kolb zur Seite wird Christian Geupel als Co-Trainer gestellt.

Für den 56-jährigen Kolb ist es die erste Trainerstation als Verantwortlicher im Seniorenbereich. „Ich habe beim FC Offenthal erfolgreich im Nachwuchsbereich gearbeitet, wir haben unsere Jugend damals bis in die Gruppenliga geführt“, erinnert sich Kolb. „Zahlreiche Spieler, die er damals betreut hatte, kicken heute verstreut in der Kreisoberliga.“ Dazu gehört auch sein Sohn Tobias, der jetzt in Götzenhain unter dem Vater als Torwart bereits trainiert hatte und sich mit Thomas Neuwirth im Kasten abwechselt. „Noch heute habe ich gute Kontakte zu einigen ehemaligen Spielern.“ Dazu gehören Nebojscha Nikolov von der TSG Neu-Isenburg, auch Patrick Keim, den er jetzt in Götzenhain trainieren wird. „Und natürlich einige Akteure aus Offenthal.“

Die Trainertätigkeit in Götzenhain ist für den in Dietzenbach wohnenden und in Frankfurt im Bankgewerbe arbeitenden Kolb eine Herzensangelegenheit. „Immerhin habe ich in der E-Jugend meine Karriere in Götzenhain begonnen, blieb bis zur B-Jugend da.“ Gespielt hatte er anschließend beim FV 06 Sprendlingen, dem TV Dreieichenhain und der SG Dietzenbach.

„Die Mannschaft ist stärker als Tabellenplatz zwölf“, glaubt Kolb. „Gegen Offenthal hat sie große Moral gezeigt und hat nach einem 0:3-Rückstand noch einen Punkt geholt.“ Daher hat Kolb auch eine klare Zielsetzung: „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Seine erste Bewährungsprobe hat er am Sonntag im Spiel beim Tabellenschlusslicht FC Germania Bieber. - rjr

Quelle: op-online.de