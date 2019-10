Rosenhöhe deklassiert Spitzenreiter

Offenbach – Die SG Rosenhöhe Offenbach hat in der Gruppenliga Frankfurt Ost mit einem 6:1-Sieg über Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg für einen Paukenschlag gesorgt.

Nutznießer an der Tabellenspitze war der VfB Oberndorf, der mit einem 4:1-Sieg über den FC Bayern Alzenau II den Rückstand auf Rang eins auf zwei Punkte verkürzte. Kickers Obertshausen machte mit dem dritten Sieg in Folge (3:0 beim 1. FC Langen) einen Riesensatz auf Platz sechs. Türk Gücü Hanau landete beim 3:2-Sieg gegen den FSV Bad Orb wieder mal ein Erfolgserlebnis.

SG Rosenhöhe Offenbach - SV Pars Neu-Isenburg 6:1 (2:1). Mit temporeichem und zielstrebigem Offensivspiel gelang der SG Rosenhöhe gegen den Spitzenreiter ein furioser und in dieser Höhe kaum für möglich gehaltener Sieg. „Wir waren gut auf den Gegner vorbereitet“, meinte SGR-Coach Tevfik Kilinc. Geschickt nutzte sein Team die sich bietenden Räume. Die ersten beiden Treffer durch Robin Weber fielen jedoch nach Standards. Zwischenzeitlich hatte Manuel Profumo ausgeglichen. Die Offenbacher gingen mit einer knappen Führung in die Pause und hatten spätestens nach dem Doppelpack von Josef Gallus den Sieg dicht vor Augen. „Trotz des Rückstands hat sich Pars nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter Fußball gespielt. Wir haben aber klasse verteidigt und gut gekontert“, meinte Kilinc. Danny Kadioglu und Christian Rüger machten nach schnellen Gegenangriffen das halbe Dutzend voll.

Rosenhöhe: Läpple - Curth, Muhadzeri, Harmanci, Karatepe, Zindros, Weber (72. Müller), Gallus, Kadioglu, Fazio (60. Bock, 85. Sidibe), Rüger.

SV Pars: Ivkic - Topcagic, Kapoor, Sahinler, Profumo, Musli (27. Bentaayate), Mamay (79. Hagelmüller), Stoleru, Öztas, Namavizadeh, Idrissi

Tore: 1:0 Weber (12.), 1:1 Profumo (21.), 2:1 Weber (35.), 3:1 und 4:1 Gallus (55./61.), 5:1 Kadioglu ((73.), 6:1 Rüger (90.)

1. FC Langen - Kickers Obertshausen 0:3 (0:1). Der Aufwärtstrend von Kickers Obertshausen hält an, der abermals ersatzgeschwächte FC Langen hatte im dritten Spiel innerhalb von nur sechs Tagen kaum etwas entgegenzusetzen. „Wir waren klar unterlegen, irgendwie nicht auf dem Platz und es war keinesfalls so, dass Obertshausen unfassbar gut gespielt hat“, meinte FCL-Sportchef Pedram Navidi. Schon nach 19 Minuten schob Ediz Davulcu nach einer Freistoßflanke die Kugel zum 0:1 ein. Im zweiten Abschnitt zog Marius Krikser mit seinem Doppelpack (59./78.) den Gastgebern endgültig den Stecker. Die Kickers freuten sich über einen hochverdienten Sieg. „Wir waren hinten sehr stabil und über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, analysierte Trainer Marcel Dindorf.

Langen: Köhler - Keoseoglu, Navidi (77. Ries), Kirnig, Beckmann, Stoytchev, Boskovic (77. Westerkamp), Loncarevic, Arat, Seibel, Brück (61. Wittig)

Obertshausen: Bohn - Fischer, König (82. Höf), Prechtel, Dindorf, Roth (77. Petryszyn), Arnold, Lippolis, Egerer, Krikser, Davulcu

Tore: 0:1 Davulcu (19.), 0:2 und 0:3 Krikser (59./78.)

Türk Gücü Hanau - FSV Bad Orb 3:2 (2:0). „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns“, meinte Türk Gücüs Sprecher Mehmet Bayram. 2:0 lag sein Team zur Halbzeit gegen den Gelnhausener Kreisvertreter vorne, doch die Führung hätte zu diesem Zeitpunkt viel deutlicher ausfallen können. Die Gäste taten nämlich zunächst fast nichts für das Spiel und verzeichneten in Hälfte eins auch nur eine Torchance. Der nach Rot-Sperre wieder spielberechtigte Tim Müller bereitete beide Treffer im ersten Abschnitt vor. Beim 1:0 setzte er Halil Korkmaz gut in Szene (16.), kurz vor der Pause legte der Spielertrainer Hasan Mustafa das 2:0 gut auf. Nach einer Stunde bekam Türk Gücü einen Strafstoß zugesprochen, den Ali Karan aber verschoss. Kurios: Im direkten Gegenzug gab es einen Elfer für Bad Orb. Vincenzo Montaldo ließ sich die Chance nicht entgehen und verkürzte. Hätte Gästespieler Björn Emmer in der 73. Minute per Kopf getroffen, hätte der Spielverlauf auf dem Kopf gestanden. So aber war nach guter Vorarbeit des gerade zuvor eingewechselten Aris Badur Korkmaz mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 zur Stelle. Bad Orb verkürzte in der Nachspielzeit durch Dominque Spahn, bekam aber keine Chance mehr auf den Ausgleich, da der Schiedsrichter direkt danach abpfiff.

Türk Gücü: Tok - Dilki, Shima, Nuri (78. Badur), Yücel, Karan, Pauna (73. Ünal), Müller, Mustafa (85. Aricioglu), Korkmaz, Netzband

Tore: 1:0 Korkmaz (16.), 2:0 Mustafa (45.), 2:1 Montaldo (61./FE), 3:1 Korkmaz (79.), 3:2 Spahn (90.+2) fs

Quelle: op-online.de