Auf der Rosenhöhe und in Dietzenbach wird gezittert

Gruppenliga Frankfurt: Offenbacher und FCD machen fünften Absteiger unter sich aus / Tolle Fair-Play-Geste von Hanau 93: Rote Karte zurückgenommen

offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost spitzt sich der Abstiegskampf zu. Die SG Rosenhöhe und der FC Dietzenbach sind vom 13. Platz, der den direkten Abstieg in die Kreisoberliga Offenbach bedeuten würde, am stärksten bedroht.