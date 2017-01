Rosenhöhe will das Quadrupel

Hallenfußball-Stadtmeisterschaft: Gruppenligist strebt mit jungem Team nach viertem Titel / Nur 16 Klubs

+ Eine Szene aus dem Finale des vergangenen Jahres: Masse Bell Bell (links) unterlag im Finale mit dem Verbandsligateam der Offenbacher Kickers gegen die SG Rosenhöhe. Das Finale wurde nach einer schweren Verletzung von Christian Kondziella (rechts) beim Stand von 6:2 abgebrochen. - Foto: Scheiber

OFFENBACH - Die Fußballer der SG Rosenhöhe eifern in der Halle einem prominenten Vorbild nach: Wie Bayern München in der Bundesliga strebt der Fußball-Gruppenligist das Titelquadrupel an.

Dreimal in Folge hat die Rosenhöhe die Offenbacher Hallen-Stadtmeisterschaften um den Ring-Center-Cup bereits gewonnen. Am Sonntag will das Team von Trainer Tevfik Kilinc zum vierten Mal hintereinander triumphieren.

In diesem Jahr werden nur 16 Mannschaften (vier Vierergruppen) am Traditionsturnier teilnehmen, da einige Vereine bei der Auslosung nicht anwesend waren und auf Beschluss der Vereinsvertreter nicht teilnehmen dürfen. Neben der SKG Rumpenheim fehlen der FC Ilirida, Portugues, der FC Munzur und der Türk. SC Offenbach. Später sagte auch Rot-Weiß Offenbach ab.

Abgesagt wurde zudem das Turnier der Traditionsteams. Dagegen gibt es aufgrund des großen Erfolges im vergangenen Jahr erneut eine E-Jugend-Meisterschaft - mit zehn Teams. Titelverteidiger ist Kickers Offenbach.

„Wir werden hauptsächlich mit unseren jungen Spielern an den Start gehen“, blickt Rosenhöhe-Trainer Tevfik Kilinc auf das kommende Hallenspektakel voraus. „Die meisten kommen aus der eigenen Jugend.“ Kilinc betont aber, dass alle Spieler zum Gruppenligakader gehören werden: „Ich werde diejenigen einsetzen, die auch gerne in der Halle spielen wollen. Sicher werden ein paar Stammspieler fehlen, die nicht in der Halle spielen wollen oder in Urlaub sind.“

Der Titelverteidiger bestreitet am Freitagabend das Eröffnungsspiel, trifft dabei auf Italsud Offenbach. Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga C Offenbach Mitte ist damit zum zweiten Mal in Folge Gegner in einem Eröffnungsspiel, vor Jahresfrist unterlag Italsud der Verbandsligamannschaft von Kickers Offenbach mit 1:8. Des Weiteren wird die SG Rosenhöhe auf Gemaa Tempelsee und Squadra Azzurra treffen, geht auf jeden Fall als großer Gruppenfavorit ins Rennen.

Stärker dürfte die zweite Freitagsgruppe besetzt sein, in der Kreisoberligist VfB Offenbach, die Mannschaft von Kickers Offenbach, die SG Wiking und Fortuna Offenbach sich um die beiden ersten Plätze streiten, die zum Erreichen der Zwischenrunde am Sonntag notwendig sein werden. Der OFC tritt nicht wie in den vergangenen Jahren mit der zweiten Mannschaft an, die ja nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Süd aufgelöst wurde, sondern mit den in der Hessenliga spielenden A-Junioren.

Am Samstag stehen weitere interessante Derbys auf dem Spielplan. Der FC Germania Bieber und Espanol Offenbach treten in einer Gruppe gegeneinander an, dazu kommen der HFC und der SC 07 Bürgel. In der letzten Gruppe komplettieren die DJK Sparta Bürgel, der FC Maroc, der BSC 99 Offenbach und die FT Oberrad das Turnierfeld. - rjr

