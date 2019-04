Rückkehrer Michael Ott soll TSV Heusenstamm neuen Impuls geben

Heusenstamm – Überraschend gab es bei der TSV Heusenstamm, dem Tabellenzweiten der Fußball-Kreisliga A Offenbach 2, sechs Spieltage vor Saisonende noch einen Trainerwechsel.

„Anel Nazic hat nach der Niederlage in Froschhausen seinen Rücktritt angeboten, um der Mannschaften im Aufstiegsrennen noch einmal einen neuen Impuls zu geben“, sagt TSV-Abteilungsleiter Eugen Kern. Zumindest bis zum Saisonende soll nun Ex-Trainer Michael Ott das Team wieder betreuen. Co-Trainer Stefano de Astis bleibt.

„Wir sind Anel Nazic sehr dankbar, er hat uns in der vergangenen Saison vor dem Abstieg bewahrt und dieses Jahr alle Prognosen übertroffen. Von Seiten des Vereins gab es keinen Grund, über einen Wechsel auf der Trainerposition nachzudenken“, sagte Kern.

Der Traditionsverein liegt mit fünf Punkten Vorsprung auf dem zweiten Platz und kann wie in der Saison 2014/15 erneut über die Relegation den Aufstieg in die Kreisoberliga schaffen. Der Trainer damals: Michael Ott, der nach knapp dreijähriger Pause, er hörte im Sommer 2016 mit dem Klassenerhalt auf, jetzt sein Comeback gibt.

„Das sind ja auch noch meine Jungs, viele habe ich in der Jugend schon trainiert“, freut sich Ott auf die neue Aufgabe und hat in seiner ersten Woche gleich eine dritte Trainingseinheit angesetzt, damit er die Mannschaft noch besser kennenlernen kann. „Nach einer beruflichen Weiterbildung habe ich mich jetzt gerne wieder zur Verfügung gestellt“, erklärte Ott: „Natürlich wollen wir die Chance zum Aufstieg nutzen. Aber die junge Mannschaft muss sich weiterentwickeln.“ Zur TSV Lämmerspiel fahren die Heusenstammer am Sonntag auf jeden Fall, um etwas Zählbares zu holen.

Kern betont, dass die TSV den eingeschlagenen Weg mit vielen eigenen Talenten weitergehen möchte. Ott, jahrelang Jugendtrainer der TSV, scheint dafür bestens geeignet. rjr

Quelle: op-online.de