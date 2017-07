Rugby-Tag stimmt gegen Rawcliffe

Offenbach - Zweimal war der Rödermarker Ian Rawcliffe (BSC Offenbach) Präsident des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV). Beim Verbandstag in Hannover stand er überraschend erneut zur Wahl – in Abwesenheit. Er weile gerade in Asien, hieß es. Mehr erfuhren die Anwesenden nicht.

Offenbar wollte die von Milliardär Dr. Hans-Peter Wild gegründete „Wild Rugby Acadamy“ (WRA), die den DRV finanziell und sportlich unterstützt, mit dem Präsidium um Klaus Blank jedoch im Clinch liegt, Rawcliffe installieren. Das misslang aber. Die Klubvertreter sprachen von „Erpressung“ und „feindlicher Übernahme“ und wählten Blank mit 393:57 Stimmen erneut zum Präsidenten. Der Vertrag zwischen DRV und WRA endet zum 31. August. Wie es danach weitergeht, ist offen. Der Verband sei für den Fall der Fälle vorbereitet, heißt es. So soll das Marketing künftig von Heusenstamm aus geleitet werden, dem Wohnsitz von Vizepräsident Jürgen Zeiger. Zwei Mitarbeiter wurden dafür bereits engagiert. - cd Quelle: op-online.de