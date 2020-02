Salut-Jubel bleibt unbestraft

Offenbach – Beim Torjubel salutierende türkische Fußballer hatten im Oktober vergangenen Jahres für Aufsehen gesorgt. Zunächst die türkischen Nationalspieler, dann auch im Amateurfußball, unter anderem vom Türk. SC Offenbach in der Kreisliga B. VON STEFAN MORITZ

Für Aufregung gesorgt hatte der militärische Gruß der Fußballer beim Torjubel deshalb, weil in diesen Tagen die türkische Armee in Syrien einmarschiert war und dieser Angriff durch diese Jubelgesten offenkundig unterstützt werden sollte.

Politische Bekundungen auf dem Fußballplatz sind laut Strafordnung des Hessischen Verbandes verboten. Sie sind unsportlich, weil sie Gegenspieler oder Zuschauer provozieren können. Kurden zum Beispiel, deren Landsleute in Syrien durch den Einsatz der türkischen Armee vertrieben oder sogar getötet wurden. In derselben Liga wie der Türk. SC Offenbach spielt auch der kurdisch geprägte FC Munzur Offenbach. Der Hessische Fußballverband drohte mit drastischen Strafen von Punktabzügen, Spielersperren für bis zu zwölf Partien und Geldstrafen bis 1500 Euro. „Ein solches Verhalten dulden wir nicht“, sagte HFV-Vizepräsident Torsten Becker damals. Der Offenbacher Kreisfußballwart Jörg Wagner brachte das Verhalten der Spieler des Türk. SC Offenbach zur Anzeige an das Kreissportgericht. Passiert ist seitdem - nichts. Und wird es wohl auch nicht mehr. Das unsportliche Verhalten bleibt wohl unbestraft.

„Wir wollen nicht härter bestrafen als die UEFA“, erklärt HFV-Sprecher Matthias Gast nach Rücksprache mit dem Verbandsjustiziar Benjamin Koch. Der europäische Verband hatte die türkischen Nationalspieler, die salutierend gejubelt hatten, lediglich verwarnt.

Zunächst hatte die hessische Verbandsspitze die Sportgerichte angewiesen, mit der Eröffnung von Strafverfahren wegen Salut-Jubels zu warten, bis die UEFA ihre die Länderspiele betreffenden Urteile gefällt hat. Bis dahin sollten alle derartigen Vorfälle im hessischen Amateurfußball lediglich der Verbandsspitze gemeldet werden. „Vor unserer Verlautbarung war es zu zwei solchen Vorfällen in Hessen gekommen, danach ist uns keiner mehr bekannt geworden“, berichtet Gast.

Jetzt bekam Offenbachs Kreisrechtswart Jürgen Weil die Anweisung, kein Verfahren zu eröffnen. Damit werden die Spieler des Türk. SC Offenbach im Gegensatz zu den türkischen Nationalspielern nicht einmal verwarnt. „Es bleibt dabei, dass wir das nicht tolerieren“, sagt Gast und kündigt an: „Für Wiederholungsfälle behalten wir uns vor, einzuschreiten und so etwas zu bestrafen.“

