Sandbach holt Meisterschaft

Dieburg J Mit einem 3:1 gegen Germania Babenhausen sicherte sich die SG Sandbach zwei Spieltage vor Saisonende in der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald die Meisterschaft und den Aufstieg in die Gruppenliga.

SG Sandbach - Germania Babenhausen 3:1 (0:1). Die Gäste begannen gut, Alexander Haberkorn scheiterte aber in mit einem Elfmeter an SG-Keeper Tobias Koerbel. Dennoch glückte Babenhausen durch Marco Polito das 1:0. Nach der Pause erhöhte der Spitzenreiter den Druck, so dass in der Schlussphase noch zwei Treffer gelangen. „Unser Rumpfteam hat sich gut geschlagen, nach dem 1:1 aber die Köpfe nicht mehr oben behalten“ sagte Babenhausens Sportlicher Leiter Toni Coppolecchia.

Babenhausen: Emrich - Bayrak, Floer, Bejaoui, Jakaj - Moretti, Polito, Romeo, Sindico, Haberkorn - Kolchak

Tore: 0:1 Polito (12.), 1:1 Eckert (67.), 2:1 Klewar (86.), 3:1 Beseler (90.+7)

SV Groß-Bieberau - SC Hassia Dieburg 1:0 (0:0). Groß-Bieberau stand tief, so dass Dieburg kaum zu zwingenden Aktionen kam. Kurz vor der Pause traf Mirko Trninic nur die Latte. Im zweiten Durchgang schoss Torsten Schnitzer zweimal gefährlich aus der Distanz, ehe der SV den Siegtreffer erzielte. „Groß-Bieberau hat das gut gemacht, ich war mit unserem Spiel zufrieden“, sagte Hassia-Spielertrainer Torsten Schnitzer.

Dieburg: Ludwig - Jakob (65. Böttler), Machado, Tuerguelsuen, Benjamin Kampka - Durmus, Karaca, Ünalan (82. Embaye), Robin Schnitzer - Torsten Schnitzer, Trninic

Tor: 1:0 Kotsaridis (61.)

TV Nieder-Klingen - Viktoria Schaafheim 2:4 (0:1). Schaafheim ging durch Jürgen Cakici verdient in Führung. Kurz nach der Pause wendeten die Otzberger erst die Partie, ehe die kampfstarken Gäste per Doppelschlag endgültig auf die Siegerstraße kamen. „Das bessere Team hat gewonnen“, sagte Schaafheims Sportlicher Leiter Florian Schmidt.

Schaafheim: Gunkel - Erbacher, Fey, Kreher, Pascal Böhm - Boz, Cakici, Romero, Öcal (80. Schippers), Lackner - Sebastian Kurz (90.+2 Patrick Böhm)

Tore: 0:1 Cakici (25.), 1:1 Luft (54.), 2:1 Stilling (60./FE), 2:2 Öcal (65.), 2:3 Sebastian Kurz (68.), 2:4 Cakici (90.+5)

FV Mümling-Grumbach - Germania Ober-Roden II 1:2 (0:1). Die Rödermärker bestätigten ihre gute Form und verließen die Abstiegsplätze.

Ober-Roden II: Gotta - Singh, Geyer, Daniel Gruber, Grants (46. Sahinyan) - Beutin, Bromberger, Fenkl (75. Shafiq), Korndörfer (68. Mario Brand), Robin Gruber - Cerveny

Tore: 0:1 Robin Gruber (7.), 0:2 Cerveny (57.), 1:2 Zatocil (78.) - Rote Karte: Beseler (87./FV) wegen Foulspiels

TSG Steinbach - Viktoria Klein-Zimmern 4:2 (3:1). In dem Schlagabtausch hatte die TSG die besseren Chancen. Der Sieg der Hausherren war schon vor der Pause sicher. „Irgendwie ist bei uns der Wurm drin“ sagte Viktoria-Trainer Timo Rödler.

Klein-Zimmern: Fabian Müller - Kaya, Böttler, Krauss, Machado - Stroh, Wiedekind, Bernhard, Horscht - Herberg (46. Glenz), Ollesch.

Tore: 1:0 Wasner(8), 2:0 Hanatschek (15.), 2:1 Herberg (40.), 3:1 Benjamin Reimer (42.), 4:1 Nikel (65.), 4:2 Bernhard (68.) - ht

