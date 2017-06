Fließ-Duo für SC Hessen Dreieich

Dreieich - Nach der Verpflichtung von Offensivspieler André Fließ in der vergangenen Woche hat nun auch dessen Cousin, Defensivspezialist Tim Fließ, beim Hessenmeister SC Hessen Dreieich unterschrieben.

Der 26-Jährige kommt von Rot-Weiss Frankfurt und bringt die Erfahrung aus 145 Hessenliga-Spielen (14 Tore/15 Assists) sowie 30 Einsätzen in der Regionalliga Süd (1/2) mit. Darüber hinaus absolvierte er 44 Partien für Mainz 05 in der A-Junioren Bundesliga (2 Tore).

Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs eingesetzt werden und erfüllt damit vollständig das Profil von Chefcoach Rudi Bommer: „Alle unsere Transfers sind auf Vielseitigkeit ausgelegt, damit wir auf jede Situation flexibel reagieren können. Tim kann mit seiner Erfahrung eine Führungsrolle übernehmen. Als Gegner hat er uns immer wieder Probleme bereitet, deswegen freue ich mich umso mehr, dass er jetzt für uns auflaufen wird.“

Tim Fließ ist der siebte und planmäßig letzte Neuzugang für die kommende Spielzeit. Nachdem man sich auch mit Verteidiger Jörn Kohl über eine Vertragsverlängerung einigen konnte, ist der Kader mit 20 Feldspielern und zwei Torhütern komplett: „Wir werden mit 22 Mann in die neue Saison gehen. Das sind zwar zwei weniger als im Jahr zuvor, trotzdem sind alle Positionen mehrfach besetzt. Wir konnten unsere Abgänge sehr gut ersetzen und sind zuversichtlich, in der neuen Runde wieder vorne mitspielen zu können“, so Bommer.

Nicht mehr dabei ist Spielmacher Youssef Mokhtari. Mit dem 38-jährigen ehemaligen Nationalspieler konnten sich die Dreieicher nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. „Wir suchen allerdings noch einen guten A-Jugendtorhüter, der noch in der Jugend spielen kann, aber bei uns mittrainiert“, sagte Bommer. Sollte sich einer der beiden Stammtorhüter Maurice Paul und Pierre Kleinheider (Neuzugang vom Drittligisten Chemnitzer FC) verletzen, stünde so ein Ersatz zur Verfügung.

Wann Mittelfeldspieler Toni Reljic nach seinem Bänderanriss und einer Knorpelabsplitterung im Knie wieder in das Mannschaftstraining einsteigt, ist noch nicht abzusehen. „Das Knie sieht gut aus, er befindet sich aber noch im Aufbautraining“, erklärte Bommer. Die Ärzte müssen nun entscheiden, wann Reljic wieder mit dem Lauftraining beginnen darf.

Sportfreunde bejubeln Kreispokalsieg: Bilder Zur Fotostrecke

„Sehr zufrieden“ zeigte sich Bommer nach dem Trainingsauftakt. „Es war sehr heiß, aber die Jungs haben sehr gut mitgezogen“, lobte Bommer. „Hier gibt es schöne Bäume“, schmunzelte der SC-Hessen-Trainer mit Blick auf die ersten Trainingseinheiten. Bedeutet: Seine Jungs lernen zunächst einmal beim Laufen Dreieich und Umgebung kennen. (leo)

Das erste Testspiel findet am Sonntag, 2. Juli, im Hahn Air-Sportpark gegen Mitte-Verbandsligist SV Zeilsheim statt.

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Hartenfelser