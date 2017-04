Nur Muca und Damm lösen ihre Verträge auf

Dreieich - Spät, aber nicht zu spät, treibt der SC Hessen Dreieich, Tabellenführer der Fußball-Hessenliga, seine Planungen für die kommende Saison voran.

Nachdem SC-Hessen-Initiator Hans Nolte im März den Aufstiegsverzicht zur Regionalliga Südwest bekannt gegeben und Spielern, die unter Vertrag stehen und diesen Weg nicht mitgehen wollten, die Möglichkeit zur Vertragsauflösung gegeben hatte, gab Rudi Bommer, Trainer und Sportdirektor beim Hessenligisten, den betreffenden zehn Spielern Zeit bis gestern Abend, sich zu entscheiden.

In Stephan Damm und Blerton Muca lösen zwei Spieler ihren noch gültigen Vertrag im Sommer auf und verlassen den Verein. Beide gehörten in der laufenden Runde allerdings nicht zur Stammformation des Spitzenreiters, die Konkurrenten Daniel Henrich und Abassin Alikhil (Damm) sowie Toni Reljic und Youssef Mokhtari (Muca) erwiesen sich einfach als eine Nummer zu groß, so dass Damm lediglich zehn Minuten Hessenliga-Luft schnupperte und auch Muca nur selten zum Einsatz kam.

Dagegen erfüllen Abassin Alikhil, Ljubisa Gavric, Niko Opper, Daniel Henrich, Maurice Paul, Tino Lagator, Danny Klein und Toni Reljic ihren bis Juni 2018 laufenden Vertrag beim SC Hessen. Mit den Spielern, deren Verträge Ende Juni diesen Jahres auslaufen, ist Bommer in guten Gesprächen und hofft, in den kommenden Tagen Vollzug vermelden zu können. „Ich habe die Planungen gerne frühzeitig abgeschlossen, das war in unser Situation aber schwierig“, sagt Bommer.

Der Ex-Profi hatte seinen Jungs nach der schwachen Leistung bei der 0:4-Niederlage in Seligenstadt den trainingsfreien Sonntag gestrichen, dafür durften sich die SC-Kicker am Montag erholen. „Wir waren in Seligenstadt viel zu pomadig und sind in zehn Minuten abgeschossen worden“, kritisierte Bommer. „Jeder hat einen Schritt zu wenig gemacht, so kann man nicht Meister werden. Ich habe die Mannschaft noch einmal daran erinnert, was Kapitän Niko Opper gesagt hat: Wir ziehen die Saison durch und wollen Meister werden.“ Um das zu erreichen, „,müssen wir wieder konzentrierter auf dem Platz stehen“, fordert der ehemalige Nationalspieler vor dem Heimspiel des Tabellenführers am Gründonnerstag um 20 Uhr gegen den KSV Baunatal.

Nach der vierten Saisonniederlage schrumpfte der Vorsprung der Dreieicher auf den ärgsten Verfolger Eintracht Stadtallendorf auf drei Punkte zusammen. Allerdings haben die Mittelhessen eine Begegnung mehr absolviert. Gegen Baunatal – der ehemalige Regionalligist hat mit 35 Punkten den Klassenerhalt noch nicht sicher – will Bommer wieder „das alte Gesicht des SC Hessen“ sehen. Hochkonzentriert und hellwach von Beginn an will der Tabellenführer den nächsten Schritt in Richtung Titelgewinn machen und sich für die Niederlage in Seligenstadt rehabilitieren. Das Hinrundenspiel in Baunatal hatte der SC Hessen sicher mit 3:0 zu seinen Gunsten entschieden. (leo)

Quelle: op-online.de