SC Hessen Dreieich besiegt Hanau 93 im ersten Test deutlich

Offenbach - Mit einem 4:1 (1:0)-Sieg gegen den FC Hanau 93, Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga Süd, feierte Hessenmeister SC Hessen Dreieich einen gelungenen Start in die Vorbereitung.

Abbasin Alikhil (23. ), Khaibar Amani (65. , 85. ) und Zubayr Amiri (67. ) erzielten die Treffer für den Hessenligisten, Ervin Skela, zugleich Trainer der Dreieicher U15-Junioren, erzielte den Hanauer Ehrentreffer zum 1:3-Zwischenstand (81.). SC Hessen-Schlussmann Pierre Kleinheider wehrte bereits in der ersten Hälfte einen Strafstoß von Patrick Gischewski ab.

„Dafür, dass die Jungs derzeit sehr hart trainieren, war ich zufrieden. Wir waren dominant und haben wenig zugelassen“, sagte SC Hessen-Trainer Rudi Bommer, der in Torhüter Kleinheider, Innenverteidiger Tim Fliess und Mittelfeldspieler Nikola Mladenovic von Beginn an drei Zugänge einsetzte. Zur Pause wechselten die Dreieicher gleich achtmal aus.

Bemerkenswert, dass gleich drei Treffer des Hessenligisten auf das Konto der beiden afghanischen Nationalspieler Amani (2) und Amiri ging. Ebenso wie Abassin Alikhil stiegen sie erst verspätet „richtig“ in das Training ein, nachdem sie Anfang/Mitte Juni noch mit der afghanischen Nationalmannschaft unterwegs waren, das Qualifikationsspiel zum Asien-Cup in Kambodscha aber mit 0:1 verloren.

Zufrieden war auch Hanaus spielender Trainer Christoph Prümm: „Nach erst zwei Trainingseinheiten hatten wir keine großen Erwartungen. Wir wollten in der Defensive gut stehen und uns nicht abschießen lassen. Das ist uns trotz der vier Gegentore auch gelungen.“

Bilder vom Testspielsieg gegen Eintracht Frankfurt:

Hessen Dreieich gewinnt Testspiel gegen die Eintracht: Bilder Zur Fotostrecke

Angetan von den Hanauern zeigte sich auch Rudi Bommer. „Die haben eine richtig gute Mannschaft. Spieler wie Fink, Cimen oder Skela wissen natürlich genau, was sie machen müssen“, traut der Ex-Profi den Grimmstädtern durchaus den Durchmarsch in die Hessenliga zu.

Während Aufsteiger Spvgg. 03 Neu-Isenburg erst heute Abend in die Vorbereitung startet, steht für den SC Hessen am Sonntag (12 Uhr) gegen den Mitte-Verbandsligisten SV Zeilsheim bereits das zweite Testspiel an. „Wir ziehen unser Training durch, die Ergebnisse in den Testspielen sind egal“, erklärt Rudi Bommer. (leo)

Quelle: op-online.de