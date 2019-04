SC Hessen Dreieich plant Zukunft - und setzt auf den Nachwuchs 

Die Wege der beiden Offenbacher Kreisvereine, Kickers Offenbach und SC Hessen Dreieich, trennen sich nach nur einem Jahr wieder. Der SC Hessen Dreieich hat sich mit dem Abstieg aus der Regionalliga abgefunden.

Offenbach – Die 1:4-Heimniederlage gegen die U23 der TSG Hoffenheim war inzwischen das elfte sieglose Spiel in Folge. In nächster Zeit ist auch nicht mehr mit einem Aufeinandertreffen von OFC und SC Hessen zu rechnen.

Während die Kickers alles daran setzen, in die 3. Liga aufzusteigen, ist beim Regionalliga-Absteiger eine Rückkehr in die Viertklassigkeit so schnell kein Thema. Mäzen Hans Nolte, die treibende Kraft für die Vereinsgründung 2013 und den Durchmarsch bis in die Regionalliga, hat sich jetzt auf der Homepage des SC Hessen erstmals über den Abstieg und die Perspektiven seines Clubs geäußert. Die Rückkehr in die Hessenliga sei „weder wirtschaftlich noch sportlich der Weltuntergang“.

Aber in der kommenden Saison steht nicht der Aufstieg in die Regionalliga im Vordergrund, sondern der Bau eines neuen Trainingsplatzes. „In erster Linie“ gelte die Aufmerksamkeit in den kommenden Monaten „der Erweiterung und Verbesserung der Trainingsgegebenheiten in der Lettkaut“, um den Trainings- und Spielbetrieb der Jugendmannschaften nicht zu beeinträchtigen. „Ein erneuter Aufstieg ohne vervollständigte Infrastruktur würde wieder nicht nachhaltig sein“, erklärt Nolte und macht klar: „Der Wiederaufstieg darf sein, muss aber nicht.“

In Dreieich wird es nächste Saison deshalb keine Basis mehr für Vollprofis geben. Im Gegenteil. Derzeit sieht es danach aus, als werden die Ambitionen nach dem Rücktritt der Sportlichen Leitung um Charly Körbel, Rudi Bommer und Ralf Weber extrem zurückgeschraubt.

Auch beim Trainerteam werden die Dreieicher einige Nummern kleiner planen (müssen). „Mit dem Verlust der Vision einer internationalen Fußball-Akademie der Eintracht ging ein Verlust der Attraktivität des (nicht nur Fußball-)Standortes Dreieich einher. Legenden der Bundesliga werden wir für ein „WIR für Dreieich“ kaum mehr begeistern können“, meint Nolte. Für den neuen Weg des SC Hessen stellt sich Nolte „einen jüngeren Kader“ und die „Entwicklung von Nachwuchsspielern mit Geduld“ vor.

