Fließ überragt beim 7:0

Der Anfang einer Fußball-Gala: Denis Talijan (rot, Nummer 15) köpft nach einer Ecke von André Fließ zum frühen 1:0 für den SC Hessen Dreieich an. Torwart Fabian Grutzka vom SC Waldgirmes fliegt vorher am Ball vorbei.

Dreieich - Der SC Hessen Dreieich ist in der Fußball-Hessenliga zurzeit einfach nicht zu bremsen. Mit 7:0 (4:0) überrannte die Mannschaft von Trainer Rudi Bommer gestern die überforderten Gäste vom SC Waldgirmes.

Es war bereits der sechste Sieg in Folge, der zumindest vorübergehend Rang drei bedeutet. „Wir waren von Anfang an konzentriert, gut in den Zweikämpfen, ballsicher und auch vor der Kiste zielstrebig“, lobte Dreieichs Trainer Rudi Bommer. Zweifelsohne, die Hausherren hatten alles unter Kontrolle – aus zwei Gründen: Zum einen wollte Waldgirmes im Gegensatz zu vielen anderen Gästeteams im Dreieicher Sportpark selbst nach vorne agieren, leistete sich dabei aber viel zu viele Ballverluste. Zum anderen nutzten die Dreieicher diese eklatante Schwäche eiskalt aus.

Vor allem Daniel Henrich sorgte im Mittelfeld für die entscheidenden Ballgewinne, auf den Außen starteten die schnellen Zubayr Amiri und Marc Schnier sofort durch. Und in der Mitte hatten sich Spielmacher André Fließ und Mittelstürmer Tino Lagator an diesem Abend gesucht und gefunden. „Ich bin froh, dass endlich mal ein Gegner bei uns offensiv aufgetreten ist. Das haben wir super ausgenutzt“, meinte Bommer.

Nachdem Fließ bereits nach fünf Minuten mit einer scharfen Ecke die Führung von Abwehrmann Denis Talijan vorbereitet hatte, avancierte der Linksfuß anschließend zum überragenden Mann. Erst vertändelte er noch selbst eine Großchance (8.), dann staubte Lagator nach Fließ-Schuss zum 2:0 (21.) ab. Und nach einer halben Stunde legte der 25-Jährige selbst noch einen Treffer nach. Nach einem Doppelpass mit Lagator vollstreckte Fließ alleine vor dem Kasten. Zwei Minuten vor der Pause sorgte Lagator mit seinem zweiten Treffer des Tages und dem vierten Tor in den letzten beiden Spielen für die endgültige Entscheidung.

Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste zwar auf eine Fünferkette um, waren dadurch aber nur unwesentlich kompakter. Erst spielte wieder Fließ seinen Rechtsaußen Amiri frei, der zum 5:0 traf (53.). Dann verwandelte Amiri einen Strafstoß zum 6:0 (59.). Und für den 7:0-Endstand sorgte der eingewechselte Carlos McCrary (83.). „Ich denke, das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient“, sagte Bommer.

Archivbilder

Dreieich: Kleinheider - Opper, Talijan, Gavric, Mladenovic - Henrich, T. Fließ (71. Kohl) - Amiri (79. Klein), A. Fließ, Schnier - Lagator (62. McCrary)

Waldgirmes: Grutzka - Siegel (73. Hardt), Lang, Schmidt, Öztürk (85. Jung) - Hartmann, Golafra, Azizi, Schäfer (71. Strack) - Duran, Gros

Tore: 1:0 Talijan (5.), 2:0 Lagator (21.), 3:0 A. Fließ (30.), 4:0 Lagator (43.), 5:0 Amiri (53.), 6:0 Amiri (59./FE), 7:0 McCrary (81.) (dani)

Quelle: op-online.de