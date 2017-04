Hessen Dreieich fegt Baunatal vom Platz

Baunatal - Mit einem eindrucksvollen 4:0 (1:0)-Sieg gegen den KSV Baunatal rehabilitierte sich der SC Hessen Dreieich in der Fußball-Hessenliga für die 0:4-Niederlage am vergangenen Samstag in Seligenstadt und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend wieder auf sechs Punkte aus.

„Das haben die Jungs gut gemacht“, zeigte sich SC Hessen-Trainer Rudi Bommer zufrieden. „Jetzt haben sie frei, vielleicht bekommen sie auch ein Ostergeschenk und am Dienstag stehen wir wieder auf dem Platz.“ Sonderlich motivieren brauchte der ehemalige Nationalspieler seine Mannen nicht. Das erledigte bereits im Vorfeld Baunatals Trainer Tobias Nebe mit seiner Aussage, dass „nun Dreieich dran glauben muss“, nachdem sich seine Mannschaft zuletzt für ihre guten Leistungen nicht mit Punkten belohnt hatte. Rudi Bommer schickte mit einer Ausnahme die Mannschaft auf den Platz, die zuletzt auch in Seligenstadt begonnen hatte: Jörn Kohl vertrat als linker Linksverteidiger den zuletzt schwächelnden Alban Lekaj. „Jörn hat sich über das Training angeboten und eine sehr gute Leistung gezeigt“, lobte Bommer.

Zubayr Amiri vergab bereits nach vier Minuten eine gute Chance, als er an KSV-Torwart Pascal Bielert scheiterte. Insgesamt kam der Spitzenreiter aber nur langsam in die Partie und lediglich zu Halbchancen. Nach 23 Minuten aber traf Khaibar Amani zum 1:0, als er eine Ecke von Youssef Mokhtari einköpfte. Die Entscheidung fiel dann binnen einer Viertelstunde nach dem Seitenwechsel. Zunächst traf Kapitän Niko Opper nur die Unterkante der Torlatte (48.), dann aber war Loris Weiss zum 2:0 (53.) erfolgreich. Mokhtari erhöhte kurz darauf freistehend auf 3:0 (59.) und sorgte damit für die Entscheidung. Die Partie verflachte etwas, erst in der Schlussviertelstunde drehe Dreieich nochmals auf. Fünf Minuten vor dem Spielende krönte Weiss seine gute Leistung mit dem 4:0-Endstand. „Das war nach dem 0:4 in Seligenstadt die entsprechende Antwort. Wobei wir noch einige Chancen ungenutzt ließen. Wir hätten auch zwei, drei Tore höher gewinnen können“, meinte Bommer, der mit seinen Jungs aber nicht allzu streng ins Gericht gehen wollte. Enttäuscht war dagegen sein Gegenüber Tobias Nebe: „Wir waren echt chancenlos.“ (leo)

SC Hessen Dreieich: Paul – Opper, Talijan, Gavric, Kohl – Henrich, Alikhil – Amiri (66. Lekaj), Mokhtari (78. Schneider), Weiss – Amani (82. Lagator)

KSV Baunatal: Bielert; Wolf, Samson, Borgardt, Merle (89. Springer), Grashoff, Krengel, Üstün, Bravo-Sanchez (78. Werner), Schrader (70. Lee), Pforr

Tore: 1:0 Amani (23.), 2:0 Weis (53.), 3:0 Mokhtari (59.), 4:0 Weiss (85.) - Schiedsrichter: Reimund (Zwingenberg) – Zuschauer: 210

