Kommentar: Die Zeit ist nicht reif

In Aschaffenburg hatte Hans Nolte schon einmal das Ziel 3. Liga vor Augen. Der Mäzen hatte den Fußball-Regionalligisten Viktoria großzügig unterstützt und wollte aufsteigen. Von Jochen Koch

Doch als die Aschaffenburger Wirtschaft und Politik nicht mitzogen, zog Hans Nolte am Schönbusch wieder ab. Sein Fazit damals, 2012: Die Wirtschaftskraft ist nicht ausreichend, um einen Profi-Sportverein zu etablieren.

Fünf Jahre später macht Nolte wieder einen Rückzieher, diesmal fehlen in Dreieich die Voraussetzungen für einen Aufstieg. Der Unternehmer hat in Dreieich in den letzten Jahren die Sportvereine nachhaltig unterstützt, an der Spitze den SC Hessen. Für rund drei Millionen Euro hat er den Sportpark zwischen Sprendlingen und Langen gebaut. Aber der SC Hessen Dreieich besitzt noch nicht die nötige Anziehungs- und Strahlkraft für mehr Sponsoren und auch mehr Zuschauer. Einen weiteren Aufstieg will und kann Nolte in kürzester Zeit nicht alleine stemmen und setzt andere Prioritäten. Das ist das Recht eines jeden Gönners. Das muss nicht heißen, dass jetzt alle Regionalliga-Ambitionen des SC Hessen Dreieich ad acta gelegt werden. Aber zumindest eine Riesenchance wird nicht genutzt. Wer weiß, wie sich die sportliche Situation und die Infrastruktur in der neuen Saison entwickeln. Tragisch ist es für Mannschaft und Trainer. Sie wurden kurz vor dem großen Ziel, auf das sie Monate intensiv hingearbeitet haben, plötzlich ausgebremst. Diese Enttäuschung wird nachwirken.