Kreisoberliga: Adam Schindel übernimmt in Götzenhain

Götzenhain - Adam Schindel ist neuer Trainer der SG Götzenhain. Er leitet heute Abend bereits sein erstes Training beim Abstiegskandidaten der Fußball-Kreisoberliga Offenbach.

Schindel folgt auf Andreas Haffner, von dem sich die Götzenhainer nach der Winterpause getrennt hatten. Zuletzt hatte Akim Baaroud die Mannschaft betreut. „Wir haben mit Adam Schindel einen Trainer verpflichtet, der sich in der Liga sehr gut auskennt“, sagte Götzenhains Abteilungsleiter Christoph Kramm und fügte an: „Wir haben die Arbeit erst einmal bis zum Saisonende vereinbart, aber beide Seiten wollen auch in der kommenden Spielzeit weitermachen.“

Baaroud, zusammen mit Matthias Ruhl seit den Neuwahlen Anfang des Jahres Sportlicher Leiter, freute sich nach seinem letzten Spiel als Trainer über eine gute Leistung und das 0:0 gegen den Titelanwärter 1. FC Langen. „Jetzt kann ich mich wieder anderen Aufgaben zuwenden“, sagte Baaroud. Auch Ruhl betonte, dass er sich über die Verpflichtung von Trainer Schindel freue. „Er hat einige gute Kontakte zu jungen Leuten, davon möchten wir auch in der kommenden Spielzeit profitieren“, meinte Ruhl.

Schindel übernahm im Januar 2014 die zweite Mannschaft des SC Hessen Dreieich und stieg mit ihr im Sommer als Vizemeister über die Relegation in die Kreisoberliga auf. Nach zwei Jahren in dieser Liga zog der SC Hessen Dreieich sein zweites Team jedoch zurück. Zuletzt beobachtete er für den SC Hessen Dreieich verschiedenen Spiele und hat zudem die Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten übernommen. „Diese Aufgaben werde ich auch weiter wahrnehmen“, sagte Schindel.

Wie schon als aktiver Trainer beim SC Hessen wird Schindel auch in Götzenhain Unterstützung von Dominik Klosa. Für Schindel und seine neue Mannschaft stehen in den kommenden Wochen im Kampf gegen den Abstieg entscheidende Spiele auf dem Programm. Auf eigenem Platz empfängt der Drittletzte die SG Wiking Offenbach und die TuS Klein-Welzheim. Auswärts geht es gegen den TSV Heusenstamm und der JSK Rodgau II – also vier direkte Duelle um den Klassenerhalt. J (rjr)

