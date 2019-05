Schlechte Erinnerungen

Neu-Isenburg – Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg setzt ihre Abschiedstour durch die Fußball-Hessenliga am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Tabellenvierten Rot-Weiß Hadamar fort. „Wir wollen Ederbergland noch einholen.

Das war zuletzt sowohl gegen Bad Vilbel als auch in Griesheim möglich“, sagt Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann. Der FCE weist als Vorletzter nur drei Punkte Vorsprung auf die Spielvereinigung auf, die allerdings seit 18 Runden (drei Zähler) auf einen Sieg wartet und zuletzt acht Niederlagen in Folge kassierte. Gegen Bad Vilbel verloren die 03er nach einer 2:0-Führung in Überzahl noch mit 2:3, in Griesheim in der Nachspielzeit mit 4:5.

Mit der 0:9-Pleite im Hinrundenspiel in Hadamar im Oktober 2018 wurde erstmals auch nach Außen hin deutlich, dass es bei der Spielvereinigung nicht rund läuft. „Da haben wir noch etwas gutzumachen“, sagt Hoffmann mit Blick auf das erste Aufeinandertreffen mit den Rot-Weißen, für die der ehemalige Seligenstädter Yves Böttler (wechselt im Sommer zur SG Barockstadt) bereits 16 Tore erzielte.

Bei Gegner Hadamar trat unter der Woche Trainer Torsten Kierdorf überraschend von seinem Amt zurück. „Ich habe das Vertrauen zur Sportlichen Leitung und zu Teilen des Präsidiums verloren. Es sind Sachen vorgefallen, die nicht im Einklang mit meinem Charakter als Mensch und Trainer stehen. Ich kann mir nun mal nicht alles gefallen lassen“, sagte Kierdorf gegenüber der Frankfurter Neuen Presse. In Neu-Isenburg sitzt voraussichtlich Heiko Weidenfeller, Trainer der zweiten Mannschaft (Gruppenliga) auf der Bank der Rot-Weißen. leo

Quelle: op-online.de