Schlechtestem Team gelingt der erste Sieg

Offenbach - Großer Jubel bei der zweiten Mannschaft der Freien Turnerschaft Oberrad: Die schlechteste Mannschaft im gesamten Fußballkreis hat mit dem 4:3 beim HFC Bürgel II im 16. Anlauf endlich den ersten Saisonsieg in der C-Liga Mitte gelandet. Von Stefan Moritz

„Das war schon schön, dass wir endlich einmal belohnt wurden nach einer solch langen Durststrecke“, sagte Oronzo Buosante, der in einem dramatischen Spiel die ersten drei Tore für Oberrad erzielt hatte. Zunächst waren die Freien Turner im Kellerduell beim Drittletzten wie so oft früh in Rückstand geraten (9.). Kurz vor der Halbzeit glich Buosante aus (42.) und drehte den erneuten Rückstand (54.) durch zwei Tore (63., 71.) in eine 3:2-Führung. Die Überraschung zeichnete sich ab. Die schlechteste Mannschaft im gesamten Fußballkreis, die seit sechs Jahren am Tabellenende der untersten Spielklasse zu finden ist, mit einem Punkt aus 15 Spielen bei 10:130 Toren stand und das Hinspiel gegen den HFC Bürgel II 0:8 verloren hatte, schickte sich an, den ersten Sieg zu landen.

Doch das Spiel war noch nicht aus. Vier Minuten vor dem Ende folgte noch ein Nackenschlag, Bürgel glich zum 3:3 aus. Doch die Oberräder schlugen noch einmal entscheidend zurück. In der 88. Minute schoss Fiore Lento aus 16 Metern flach zum 4:3 ein. „Danach sind wir alle nach hinten, haben nur noch verteidigt“, berichtete Buosante. Und mit dem Schlusspfiff brach der große Jubel aus.

Auch der Vereinsvorsitzende Volker Ortmüller, der auch Trainer der zweiten Mannschaft ist, seit Francesco Palopoli nach ein paar Spielen in der Hinrunde entnervt aufgegeben hatte, war begeistert: „Das hat sogar mal nach Fußball ausgesehen“, sagte er, „die Mannschaft hat toll gekämpft und sich diesen Sieg verdient.“

In den 88 Punktspielen der vergangenen vier Jahre sind der FT Oberrad II nur acht Siege gelungen. In der gesamten vorigen und in dieser Saison nur jeweils einer. Und obwohl sie immer wieder, meist deutlich, verloren, sind die Oberräder im Gegensatz zu anderen Mannschaften immer wieder sportlich fair zu allen Spielen angetreten, sogar in der Saison 2014/15 gegen die Übermannschaft des SV Pars Neu-Isenburg, die dann 31:0 und 21:2 gegen Oberrad gewann.

Mit diesem Sieg gegen den HFC Bürgel II ist die FT Oberrad II jetzt nicht mehr das schlechteste Team im gesamten Fußballkreis, hat die TuS Froschhausen II (B-Liga Ost, 3 Punkte, 23:69 Tore) übertroffen und zum SC Steinberg II (C-Liga West, 4 Punkte, 21:61 Tore) aufgeschlossen. Auch der Türk. SV Seligenstadt (C-Liga Ost, 6 Punkte, 26:80 Tore) ist in Reichweite. „Wir haben jetzt auch noch nicht genug“, sagten Buosante und Ortmüller übereinstimmend: „Wir hoffen, dass uns dieser Sieg jetzt noch einen Schub gibt, dass die Trainingsbeteiligung und das Selbstvertrauen steigen und noch weitere Siege folgen.“

