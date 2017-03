Schmelz lässt Oberrad weiter auf Ligaerhalt hoffen

Offenbach - Der Spvgg. 03 Neu-Isenburg reichte ein 0:0 gegen Türk Gücü Friedberg, um in der Fußball-Verbandsliga Süd die alleinige Tabellenführung zu übernehmen. Denn der bis dato punktgleiche VfB Ginsheim unterlag dem abstiegsgefährdeten SV 07 Geinsheim überraschend mit 1:3.

Die TS Ober-Roden feierte gegen Schlusslicht Germania Großkrotzenburg einen 2:0-Pflichtsieg, die Spvgg. 05 Oberrad setzte ihren Aufwärtstrend mit einem 1:0 gegen den Tabellendritten FC Alsbach fort. Auch der SC 1960 Hanau holte im Kampf um den Klassenerhalt drei wichtige Punkte. Der Aufsteiger zog Eintracht Wald-Michelbach mit einem 3:0-Sieg noch weiter mit in den Abstiegssumpf hinein. Die meisten Tore fielen in Bensheim, wo der gastgebende FC 07 gegen den FC Kalbach mit 3:5 verlor.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg – Türk Gücü Friedberg 0:0. „Mit dem Punkt bin ich zufrieden. Wir haben zu viele Spieler, die noch nicht im Rhythmus sind“, sagte 03-Trainer Peter Hoffmann, der in Paul Schellhorn, Mario Marx und Marco Betz gleich drei „Sechser“ ersetzen musste, „Friedberg war optisch überlegen, die Mannschaft ist mit der aus der Hinrunde nicht mehr zu vergleichen“, erklärte der Neu-Isenburger Trainer. Aber die 03er-Defensive stand sicher, wehrte alle Angriffe ab und hatte bei zwei gefährlichen Aktionen der Gäste Glück, dass der Ball am Tor vorbei ging. Auf der anderen Seite traf Neu-Isenburgs Marc Züge zehn Minuten vor Spielende mit einem Kopfball nur den Pfosten des Türk-Gücü-Tores. Auch Daniel Sachs ließ zwei gute Möglichkeiten für die Hausherren aus. „In der Defensive waren wir sehr stark, nach vorne müssen wir uns wieder steigern“, sagte Hoffmann.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic - Hartmann, Nedwied, Horn, Seith (46. Albert), Rhein, Buschmann, Lippert (74. Günther), Sachs, Atzberger (61. Tariq), Züge

Schiedsrichter: Boulghalegh (Rüsselsheim) - Zuschauer: 150

Spvgg. 05 Oberrad – FC Alsbach 1:0 (1:0). David Schmelz erzielte das Tor des Tages bereits in der 14. Minute. Die Gastgeber hatten im Mittelfeld den Ball erobert, Spielertrainer Baldo Di Gregorio passte ihn in die Tiefe und Schmelz vollendete. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, meinte Di Gregorio nach umkämpften 90 Minuten. Beide Seiten schenkten sich nichts, überzeugten mit guter Defensivarbeit und engagiertem Spiel nach vorne. Am Ende aber hatten die Hausherren das glücklichere Ende für sich und dürfen nach dem zweiten Sieg hintereinander weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Spvgg. 05 Oberrad: Prvulovic - Worcester, Becker, Hien, Parmaksiz (89. Tewelde), Vasilev, Coric (76. Shahzad), Best, El Houssaini, Schmelz (87. Plavsa), Di Gregorio

Tor: 1:0 Schmelz (14.) - Schiedsrichter: Sürer (Staden) - Zuschauer: 90

Eintracht Wald-Michelbach – SC 1960 Hanau 0:3 (0:2). Besser hätte es für die Hanauer nicht laufen können, nach nur drei Minuten traf Semih Aydilek nach einer Ecke zum 1:0 für den Aufsteiger. „Wir waren von Beginn an hellwach und aggressiv“, zeigte sich Hanaus Sportlicher Leiter Okan Sari zufrieden. Die Hanauer ließen gut den Ball laufen und erhöhten Sekunden vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Erneut war Aydilek nach einem Eckball erfolgreich, traf aus dem Gewühl heraus zum zweiten Mal an diesem Tag. Gastgeber Wald-Michelbach spielte nach der Pause gut mit, nutzte aber seine Chancen nicht. Besser machten es die Hanauer, die durch Kaan Köksals Elfmeter sieben Minuten vor dem Schlusspfiff alles klar machten. Zu diesem Zeitpunkt standen nach der Ampelkarte für Wald-Michelbachs Stojnic (77.) nur noch zehn Eintrachtler auf dem Platz.

SC 1960 Hanau: Ersöz - Pajic (84. Okutan), Tesfaldet, Piranashvili (79. Arslan), Boateng, Yildiz, Parker, Mahboob, Dauber, Köksal, Aydilek (89. Hoxha)

Tore: 0:1, 0:2 Aydilek (3., 45.), 0:3 Köksal (83./FE) - Schiedsrichter: Jantz (Kohlheck) – Zuschauer: 100 – Gelb-Rote Karte: Stojnic (76./Wald-Michelbach)

TS Ober-Roden – Germania Großkrotzenburg 2:0 (1:0). Die Hausherren erwischten einen Traumstart, nach nur drei Minuten fiel das 1:0 durch Dejan Djordjevic. Großkrotzenburgs Torhüter Maximilian Christ half dabei kräftig mit, ließ die Flanke des Ober-Rodeners unter dem Körper durchrutschen. Anschließend entwickelte sich eine zähe Partie. Die Turnerschaft vergab bis zur Pause noch zwei gute Chancen und hatte in der zweiten Hälfte Glück, als Großkrotzenburgs Jan-Joseph Lutz die beste Möglichkeit der Gäste vergab. Cengiz Veisoglu machte mit seinem Freistoßtreffer zum 2:0 schließlich alles klar (78.). „Was am Ende zählt, sind die drei Punkte“, meinte Ober-Rodens Geschäftsführer Norbert Eyßen.

TS Ober-Roden: Helal - Krapp, Barowski, Hesse, Profumo, Schöppner (82. Toprak), Palacios-Hernandez (78. Kazimi), Klinger. Djordjevic, Fritsch (60. Schwäbe), Veisoglu

Tore: 1:0 Djordjevic (3.) 2:0 Veisoglu (78.) - Schiedsrichter: Krieger (Ulmbach) - Zuschauer: 120 - Rote Karte: Djordjevic (71./Ober-Roden), Röhl (71./Großkrotzenburg, beide Rangelei) J leo

