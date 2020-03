Schneckenrennen um Platz zwei

OBERLIGA TSG Bürgel verliert gegen MSG Umstadt/Habitzheim mit 25:31

+ Noch Gegner, ab Sommer Teamkollegen: David Acic (links) wechselt von der MSG Umstadt/Habitzheim zur TSG Bürgel und Markus Wagenknecht. Foto: klemenz

Offenbach – Mit dem 25:31 (14:14) gegen die MSG Umstadt/Habitzheim kassierten die Handballer der TSG Bürgel in der Oberliga Hessen die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Partien. Zumindest Platz zwei liegt bei zwei Punkten Rückstand aber weiter in Reichweite.