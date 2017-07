Schnitzers retten Hassia

Dieburg - Die DJK Viktoria Dieburg wollte sich laut Trainer Michele Madau im Kreispokal-Derby gegen den SC Hassia gut aus der Affäre ziehen. Das ist dem B-Ligisten in dem Erstrundenspiel sehr gut gelungen.

Gegen den drei Klassen höher spielenden Gruppenliga-Aufsteiger glich die DJK zweimal aus und musste sich nur knapp mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.

„Letzlich war der Hassia-Sieg etwas glücklich. Wir hatten sogar die größere Anzahl an herausgespielten Chancen, die Hassia war spielerisch überlegen“, sagte DJK-Sprecher Manfred Kähler. Spielertrainer Robin Schnitzer brachte die Hassia mit einem Weitschuss in Führung (23.), Edwin Helfenbein glich aus (27.). Wiederum nur zwei Minuten später verwandelte Torsten Schnitzer einen Foulelfmeter zur erneuten Hassia-Führung. Moritz Häntschel egalisierte per Freistoß (52.). Torsten Schnitzer, ebenfalls per Freistoß, bescherte der Hassia den Siegtreffer. In der Folge hatten beide Teams noch Chancen. Die besten vergaben Antonio Capobianco (69.) für die Hassia und der eingewechselte Marian Starosta (72.) für die DJK. ey

DJK Viktoria Dieburg: Meisel, Knauf, Kreuz, Amoussou (46. Starosta), Ruißinger (64. Beckmann), Vischer, Spengler, Häntschel, Helfenbein, Mann (57. Depperschmidt), Novoa Aguilar (75. Mann)

SC Hassia Dieburg: Meister, Böttler, Jakob, Türkgülsün, Karaca, Harbusch, Torsten Schnitzer, Capobianco, Ünalan (88. Schönig), Kampka (59. Baumbach), Robin Schnitzer

Tore: 0:1 R. Schnitzer (23.), 1:1 Helfenbein (27.), 1:2 T. Schnitzer (29., FE), 2:2 Häntschel (52.), 2:3 T. Schnitzer (54.)

Quelle: op-online.de