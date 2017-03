Offenbach - 417 Spiele hat Rudi Bommer, 59 Jahre alter Trainer des SC Hessen Dreieich, in der Fußball-Bundesliga absolviert; 264 für Fortuna Düsseldorf (1976 - 1985; 38 Tore), 83 für Bayer Uerdingen (1985 - 1988; 13 Tore) und 84 für Eintracht Frankfurt (1992 - 1997; 4 Tore).

Heute Abend, 19 Uhr, erwartet der gebürtige Aschaffenburger mit dem SC Hessen die Eintracht zum Testspiel. Das kleine Stadion in Dreieich ist mit 2000 Zuschauern ausverkauft. „Das ist eine schöne Sache für die Stadt Dreieich. Ich bin der Eintracht sehr dankbar, dass diese Partie zustande kommt. Sie ist das Aushängeschild der Region. Und in Dreieich leben viele Fans der Eintracht - das ist einfach optimal“, sagt Bommer, einst Jugendspieler bei Kickers Offenbach.

Am Wochenende haben beide Klubs gepatzt: Der SC Hessen verlor beim FC Ederbergland mit 2:3, kassierte somit seine dritte Saisonniederlage, bleibt dennoch souverän an der Spitze der Hessenliga. Die Eintracht unterlag am Sonntag mit 1:2 gegen den SC Freiburg - die vierte Niederlage in Folge. „Beide Mannschaften sind voll auf die Punktrunde fokussiert, deshalb wird der eine oder andere Spieler zum Einsatz kommen, der zuletzt nicht in der Startformation stand“, sagt Bommer, wohl wissend, dass seine Mannschaft auch gegen die Frankfurter Reservisten chancenlos sein wird. „Wir können gegen so ein Kaliber nicht bestehen. Aber wir werden offen spielen und nicht mauern. Wir wollen den Leuten eine flotte und torreiche Partie bieten“, kündigt Bommer an.

Er sieht diese Partie bereits als „kleinen Vorgeschmack“ auf die nächste Saison, die den SC Hessen trotz der Niederlage am Wochenende vermutlich in die Regionalliga Südwest führt. „Wir werden sehen, wie alles läuft mit so einer großen Kulisse. Wir haben dann ja noch ein wenig Zeit, uns auf unserer Anlage um die Auflagen für die 4. Liga zu kümmern“, sagt er. Der SC Hessen muss seine Regionalliga-Bewerbung bis 15. April abliefern. - app

