„Schreien den Ball ins Tor“

Offenbach – Mit Niederlagen hatten sich die Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden und HSG Hanau in die kurze Faschingspause verabschiedet.

Während Hanau bereits am Freitagabend gute Chancen hat, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren, wartet auf die Nieder-Rodener eine fast unüberwindbare Hürde.

HSG Hanau - SG Bruchköbel (Fr., 20.15 Uhr). Nach Gelnhausen erwartet die Hanauer das nächste Derby. Während sich die Grimmstädter für die 21:24-Niederlage in Gelnhausen rehabilitieren wollen und nach der 24:25-Niederlage im Hinrundenspiel gegen die SGB noch etwas gutzumachen haben, brauchen die Gäste, die in den vergangenen sieben Partien nur zwei Punkte holten (28:26 im Kellerduell beim HSC Coburg II) im Kampf um den Klassenerhalt bei vier Zählern Rückstand zum rettenden Ufer jeden Punkt, um nicht nach zwei Jahren wieder den Gang in die Oberliga antreten zu müssen.

„Wir schauen nur auf uns, dürfen uns auf dem Parkett nicht in Kleinkriege verwickeln lassen, das wird die Herausforderung sein“, blickt Hanaus Trainer Patrick Beer voraus. Hanaus Torhüter Sebastian Schermuly ergänzt: „Für die geht es nicht nur um viel, sondern eigentlich schon um alles.“ Die Hanauer sind klarer Favorit und stellen, auch wenn Bruchköbel über sehr gute Einzelspieler verfügt, das bessere Kollektiv. Zumal die Gastgeber personell weiter aus dem Vollen schöpfen können.

Gerade in den Heimspielen setzen die Hanauer auf die Unterstützung ihrer Fans aus dem „blauen Block“. „Die geben uns ein sehr gutes Gefühl und haben uns bisher in jedem Heimspiel geholfen. Und wenn der Ball ins gegnerische Tor reingeschrien wird“, schmunzelt Hanaus Torwart Benedikt Müller.

ThSV Eisenach - HSG Rodgau Nieder-Roden (Sa., 19.30 Uhr). „Mein Eindruck von der Mannschaft war sehr gut“, sagte HSG-Trainer Jan Redmann nach dem Training am Dienstag, „alle waren fit, gesund und motiviert.“ In den verbleibenden acht Partien wollen die Nieder-Rodener ihre Position – aktuell nehmen die Rodgauer den fünften Tabellenplatz ein – halten oder vielleicht sogar noch verbessern. „Das wird uns vielleicht nicht gerade am Wochenende gelingen, aber in den Wochen danach“, sagt Redmann. In Thüringen ist die HSG klarer Außenseiter, anschließend folgen mit den beiden Heimspielen gegen die SG Leutershausen und die MSG Groß-Bieberau/Modau aber zwei Aufgaben, „die sicherlich angenehmer sind als die in Eisenach“, meint Redmann.

Zumal der Zweitliga-Absteiger noch das Hinrundenspiel im Kopf hat. Mit sieben Siegen hintereinander waren die Thüringer im Oktober vergangenen Jahres nach Nieder-Roden gekommen – und kassierten mit 19:23 die erste Saisonniederlage. „Seitdem sind noch vier Spieler dazugekommen“, weist Redmann auf den herausragend besetzten Kader des souveränen Tabellenführers (42:4 Punkte) hin. Der der HSG ist im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen unverändert, in den verletzten Alexander Weber und Niklas Geck fallen allerdings gleich zwei Rückraumspieler aus. Bis zum Rundenende setzen die Nieder-Rodener in Philip Wunderlich (zweite Mannschaft) auf eine Lösung aus den eigenen Reihen. Ob das auch für die kommende Saison gilt, ist noch nicht entschieden. „Philip soll genügend Zeit bekommen, sich hineinzuspielen“, sagt Redmann, der zum Spiel am Samstag sagt: „Wir wollen wieder einen Schritt nach vorne machen.“

