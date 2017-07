Schüler lässt Urberach jubeln

Rödermark - Dank eines Treffers von Paul Leon Schüler in der Schlussphase besiegte Viktoria Urberach am zweiten Spieltag des Rödermark-Fußball-Turnieres den Titelverteidiger TS Ober-Roden mit 2:1 (1:0).

„Mit der ersten Hälfte war ich zufrieden, nach der Pause war bei uns nach einigen Wechseln etwas die Ordnung weg“, sagte Viktoria Trainer Jochen Dewitz. TS-Trainer Daniel Nister meinte: „Nach der Pause haben wir eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt und waren dem 2:1 eigentlich näher als die Viktoria. “.

Die Viktoria war in der ersten Hälfte leicht überlegen. Tom Niegisch brachte den Hessenliga-Absteiger in der 13. Minute gleich mit der ersten Chance des Spiels in Führung. Niegisch hatte in der 24. Minute auch die beste Chance zum 2:0.

Gegen Ende der ersten Hälfte kam die TS, die die letzten vier Auflagen des Rödermark-Turnieres gewonnen hatte, auf und war in der zweiten Hälfte über weite Strecken spielbestimmend. Bereits kurz nach der Pause glich Dejan Djordjevic auf Vorarbeit von Jannis Fritsch zum 1:1 aus. Die TS hatte durch Max Enders (68.) und Ali Kazimi (79.), der knapp über das Tor köpfte, gute Möglichkeiten.

In der Schlussphase gewannen dann aber wieder die Urberacher die Oberhand. Tim Schröter (80.) vergab eine gute Chance, drei Minuten später traf Paul Leon Schüler aber zum 2:1.

Tore: 1:0 Niegisch (13.), 1:1 Djordjevic (47.), 2:1 Schüler (83.)

1. Germania Ober-Roden 1 4:0 3

2. Viktoria Urberach 1 2:1 3

3. TS Ober-Roden 1 1:2 0

4. TSG Messel 1 0:4 0

Am Dienstag spielen: Viktoria Urberach - TSG Messel (19 Uhr) - ey

Quelle: op-online.de