Schwenke denkt an Änderungen

offenbach - Offenbachs Sportdezernent und künftiger Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) kündigte am Sonntagabend Änderungsvorschläge für die nächsten Fußball-Stadtmeisterschaften an. „Die Top Drei 2018 könnten für die Gruppenköpfe 2019 gesetzt werden.

Und der Sieger und der Zweitplatzierte dürfen sich aussuchen, ob sie ihre Vorrundenspiele freitags oder samstags bestreiten. Das wären einige Entscheidungen aufgrund des sportlichen Erfolgs. “ Er ergänzte in der Sportfabrik: „Die Meisterschaften sollen Spaß machen - an diesen Kleinigkeiten lässt sich arbeiten. “.

Andreas Griesenbruch, Vorsitzender des VfB 1900, hatte sich in einem Interview in unserer Zeitung dafür ausgesprochen, dass über Jahre erfolgreiche Vereine bei den Stadtmeisterschaften wieder als Gruppenköpfe gesetzt werden sollten. Und den beliebten Freitagsspieltag müsse man sich verdienen und nicht auf den Losentscheid hoffen. Viele Clubvertreter hatten ihm in der Sportfabrik zugestimmt. - app

Quelle: op-online.de