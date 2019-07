Sechs Spieler und Trainer verlassen SG Egelsbach

Egelsbach – Paukenschlag beim Fußball-Kreisoberligisten SG Egelsbach: Trainer Kristian Seremet ist zurückgetreten und als Co-Trainer der U19 zum SC Hessen Dreieich gewechselt.

„Im Frühjahr habe ich den Verantwortlichen in Egelsbach die Zusage gegeben, dass ich weitermache, wenn die Mannschaft so zusammen bleibt“, berichtete Seremet. Doch in der Sommerpause haben einiges Akteure die SG verlassen. „Ich arbeite gerne mit jungen Spielern zusammen, aber die Mischung muss stimmen. Und nach den Abgängen habe ich mir meine Gedanken gemacht. “.

Seremet hält den Zeitpunkt für seinen Rücktritt nicht für glücklich. „Aber besser jetzt, als wenn wir uns nach dem vierten oder fünften Spieltag getrennt hätten.“ Beim SC Hessen wird er seinen Freund Hicham Tahrioui als Co-Trainer bei den A-Junioren unterstützen. „Es war eine schwere Entscheidung, ich habe gerne in Egelsbach gearbeitet und früher ja selbst gespielt. Ich gehe mit einem weinenden Auge, wir haben guten Fußball gespielt und ich habe die Spieler weiter entwickelt.“

„Es war im Frühjahr abgesprochen, dass Kristian bleibt, dass er die Mannschaft zusammen halten sollte“, sagte Egelsbachs Abteilungsleiter Rolf Hakel. Um näher an der Mannschaft zu sein, wollte Hakel in den nächsten Wochen als Co-Trainer fungieren. „Jetzt werde ich erst mal zusammen mit unserem ehemaligen Spieler Viktor Schmidt den Trainerposten übernehmen, gleichzeitig sind wir auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter.“

Hakel betont: „Unsere A-Jugend ist in die Gruppenliga aufgestiegen, wir wollen konsequent den Weg mit dem eigenen Nachwuchs weitergehen.“ Er sucht einen Trainer, mit dem man drei, vier Jahre einen Aufbau planen kann. Die bisher bekannten Abgänge der SG Egelsbach: Jonas Handke (FC Offenthal), Konstantin Ries, Abbas Mossavi (beide 1. FC Langen). Zur SG Götzenhain werden Gerrit Beck, Nadir Bargu und Florian Meyer wechseln. rjr

Quelle: op-online.de