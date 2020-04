Fußball-Verbandsligisten rechnen nicht mit Fortsetzung -18 Spielerzusagen in Neu-Isenburg

Die Verbandsliga wird wegen der Corona-Krise womöglich abgesagt. Das Training läuft trotzdem noch weiter - allerdings zuhause.

Offenbach – Zumindest bis Ende April ruht in der Fußball-Verbandsliga Süd noch der Ball, dann könnte die Saison noch fortgesetzt werden. Nach dem Entschluss des Deutschen Fußball--Bundes (DFB), dass die Spielzeit 2019/2020 auch über den 30. Juni hinaus andauern kann, wäre zumindest genügend Zeit. „In den Mai hätten wir die ganzen Spiele auch gar nicht mehr hineinbekommen“, sagt Jens Wöll, Trainer bei Viktoria Urberach. Seine Mannschaft muss noch elfmal um Punkte spielen, steht zudem im Halbfinale des Dieburger Kreispokals.

Die Trainer der Mannschaften aus der Region hoffen auf eine Fortsetzung der Runde - der Glaube daran fehlt ihnen allerdings. Sollte die Saison abgebrochen werden, würden die Spvgg. 03 Neu-Isenburg, der JSK Rodgau sowie die beiden Ober-Rodener Vertreter 1. FC Germania und Turnerschaft auch in der kommenden Runde in der Verbandsliga spielen. Anders sieht die Situation bei Viktoria Urberach aus, die Wöll-Elf nimmt aktuell einen Abstiegsplatz ein. Und der SC 1960 Hanau träumt als Tabellenzweiter vom Aufstieg in die Hessenliga.

Eines haben alle sechs Mannschaften gemeinsam: Die Spieler trainieren aktuell individuell, laufen viel und absolvieren zu Hause Kraftübungen.

SC 1960 HANAU

„Hoffnung besteht immer“, sagt Hanaus Trainer Savas Erinc mit Blick auf die sportliche Situation und eine mögliche Fortsetzung der Runde, „aber es gibt wichtigere Dinge. Ich hoffe, wir bekommen das Virus schnell in den Griff und die Normalität kehrt ins Leben zurück. Das Sportliche ist derzeit zweitrangig. Aber ich hoffe, der Verband findet die richtige Lösung.“

+ „Sehr gutes Ergebnis“: Ilker Bicakci (Mitte) und der Hanauer SC 1960 sind mit 37 Punkten Tabellenzweiter der Verbandsliga Süd. Alexander Schunck (rechts) und der 1. FC 06 Erlensee (40) führen das Klassement an. © Schreiber

Als Tabellenzweiter haben die Hanauer „ein sehr gutes Ergebnis“ (Erinc) erreicht. „Wenn Wald-Michelbach nicht passiert wäre, wären wir sogar Erster und hätten den direkten Vergleich mit Erlensee gewonnen“, sagt der Hanauer Trainer. Im Spiel in Wald-Michelbach (0:4) hatte ein Zuschauer, der dem Hanauer Umfeld zugerechnet wurde, den Schiedsrichter auf den Arm geschlagen, die 60er bekamen daraufhin drei Punkte abgezogen.

In diesen Tagen will sich Erinc mit den SC-Verantwortlichen treffen, um mögliche Weichen für die kommende Saison zu stellen. Ihm liegen zwei Anfragen anderer Vereine vor, erster Ansprechpartner sind aber natürlich die Hanauer. „Es ist gerade sehr schwer, langfristig zu planen“, meint Erinc. In diesen Tagen wollen Verein und Trainer für Klarheit sorgen, „dann können wir auch mit den Spielern sprechen“, sagt der SC-Trainer.

SPVGG. 03 NEU-ISENBURG

„Ich denke, die Runde wird annulliert“, sagt Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. „Wir brauchen zumindest zwei Wochen Vorbereitung, können also vor Mitte Mai nicht mit der Restrunde beginnen. Ich denke aber nicht, dass wir im Mai wieder spielen können. Das öffentliche Leben liegt komplett brach, keiner denkt an Fußball.“ Dennoch sieht er seine Mannschaft gewappnet, sollte es wirklich noch einmal in der Spielzeit 2019/2020 um Punkte gehen. „Die Jungs sind heiß“, weiß er. Zumal die 03er zu Jahresbeginn eine mögliche direkte Rückkehr in die Hessenliga durchaus noch im Visier hatten.

In ihren Planungen für die kommende Spielzeit ist die Spielvereinigung schon weit fortgeschritten. Janovsky, der die 03er 2019 als Trainer übernahm, hat, ebenso wie Co-Trainer Andreas Haffner, noch einen laufenden Vertrag bis 2021. „Wir haben auch früh mit den Jungs gesprochen, sind aber nicht ganz durchgekommen. Ohne die Corona-Krise wären wir Mitte März wohl durchgewesen“, erklärt Janovsky. 18 Spieler aus dem aktuellen Kader haben für eine weitere Saison zugesagt.

JSK RODGAU

„Ich kann es mir nicht vorstellen“, sagt JSK-Trainer Maik Rudolf mit Blick auf eine mögliche Rundenfortsetzung, „andere Dinge haben derzeit Priorität, der Amateurfußball ist das geringste Problem. Andere Länder wie England und die Niederlande haben es vorgemacht und ihre Saison schon beendet.“

Seinen Vertrag beim JSK hat Rudolf, der im Winter die Nachfolge von Andreas Humbert angetreten hatte, noch nicht verlängert. „Das ist für mich derzeit auch noch nicht so wichtig. Der JSK ist ein geiler Verein, es macht viel Spaß. Und wenn der Vorstand und ich Zeit haben, finden wir sicher auch einen Weg. Derzeit steht das aber für mich nicht an erster Stelle, wichtig ist die Rückkehr zur Normalität im Alltag. Die neue Runde ist noch weit weg“, meint Rudolf.

GERMANIA OBER-RODEN

„Ein bisschen Hoffnung besteht noch, weil die Saison noch nicht endgültig abgesagt ist. Aber ich glaube nicht, dass wir noch einmal spielen“ sagt Germania-Trainer Fabian Bäcker. Seine Jungs halten sich aber weiterhin in Eigenverantwortung fit, bis eine endgültige Entscheidung gefallen ist. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht einfach ist, sich fit zu halten. Aber ich denke, wenn wir uns wieder treffen, hat keiner zehn Kilo Übergewicht“, schmunzelt der Ex-Profi.

+ Fabian Bäcker hat als Coach bei Germania Ober-Roden verlängert. © Eyssen

„Der Sport ist für unser gesellschaftliches Leben sehr wichtig“, meint Bäcker, „jede Sportart, gerade aber auch der Fußball. Derzeit sind aber andere Sachen im Leben wichtiger, da steht der Amateurfußball hinten an.“ Dennoch haben er und sein Co-Trainer Erich Jäger kürzlich für ein weiteres Jahr an der Frankfurter Straße zugesagt. „Das war eine unkomplizierte Angelegenheit, wir beide und der Verein waren uns grundsätzlich sehr einig“, erklärt Bäcker. Nun soll schnell mit den eigenen Spielern gesprochen und dann über den Tellerrand geschaut werden, „wo wir uns verbessern können“, sagt Bäcker.

TS OBER-RODEN

Trainer Bastian Neumann würde eine Fortsetzung der Runde zwar begrüßen, „ich glaube aber nicht daran und es wäre in der augenblicklichen Situation auch schwachsinnig.“ Er glaubt auch nicht, dass im Juli oder August bereits wieder Fußball gespielt wird, sondern rechnet mit einer längeren Pause. Daher haben die Ober-Rodener auch ihre Trainingsvorgaben an die Spieler auf Eis gelegt. Wer wie trainiert, ist derzeit den Spielern selbst überlassen.

Neumann, seit 2018 für die erste Mannschaft der Turnerschaft verantwortlich, hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, auch Zivojin Juskic bleibt den Rödermarkern als Sportlicher Leiter erhalten. Dagegen beendet Co-Trainer Björn Kräupl sein Engagement bei der TSO, die daher noch an ihrem Trainerteam für die neue Runde bastelt. Die ersten Gespräche mit den Spielern wurden bereits Ende Dezember vergangenen Jahres geführt, einige Zusagen liegen vor. „Insgesamt ist alles aber noch sehr unsicher, weil keiner weiß, was mit der Liga passiert“, sagt Neumann.

VIKTORIA URBERACH

„Ich hoffe, dass es weitergeht, denke aber, dass die Saison beendet ist“, erklärt Viktoria-Trainer Jens Wöll, „wir können die Situation nicht beeinflussen und müssen abwarten, bis eine Entscheidung gefallen ist. Aktuell können wir nicht mehr machen. Die Jungs haben ihre Laufpläne, alles andere liegt nicht in unserer Hand.“ Daher haben Wöll, der seitherige Co-Trainer trat 2019 die Nachfolge von Lars Schmidt an, und der Verein noch keine Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit geführt. „Aufgrund der nicht feststehenden Ligazugehörigkeit ist alles offen. Wichtig ist jetzt erst einmal, dass wir alle, Familien und Spieler, gut und gesund aus dieser Krise herauskommen“, sagt Wöll.

VON PATRICK LEONHARDT

Quelle: op-online.de