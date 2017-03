Seligenstadt verpasst Hessenpokal-Finale

Seligenstadt - „Das ist eine Riesenenttäuschung“, sagte Christoph Stefani, Kapitän beim Fußball-Hessenligisten Sportfreunde Seligenstadt, nach der 2:4 (1:1, 1:1, 0:1)-Niederlage im Elfmeterschießen des Hessenpokal-Halbfinales gegen den Ligarivalen Rot-Weiß Hadamar.

Die Sportfreunde verpassten somit die historische Chance, sich erstmals in ihrer Vereinsgeschichte für das Endspiel im Hessenpokal zu qualifizieren. Einen Vorwurf machte Stefani seiner Mannschaft aber nicht: „In der ersten Hälfte zeigten wir viel Respekt und waren nervös. Das haben wir nach der Pause abgelegt. Und im Elfmeterschießen gehört immer Glück dazu.“ Höhen und Tiefen in dieser Begegnung durchlebte Seligenstadts Kevin Hillmann: Zunächst erzielte er in der 87. Minute das 1:1, dann verschoss er den letzten Elfmeter. In der 2. Runde hatten die Seligenstädter die Offenbacher Kickers im Elfmeterschießen rausgeworfen, diesmal versagten ihnen die Nerven: Ebenso wie Hillmann schoss auch Patrick Hofmann über das Tor, Yves Böttler scheiterte aus dem Stand an Hadamars Schlussmann Christopher Strauch.

„Nach 90 Minuten hatte keine Mannschaft einen Sieg verdient. In der Verlängerung war es ähnlich. Zunächst hatte Hadamar mehr vom Spiel, dann wir. Im Stechen fehlte uns dann die Abgezocktheit. Im Fußball gibt es nur schwarz oder weiß, bei uns ist es jetzt schwarz, wir müssen uns jetzt auf die Restrunde fokussieren“, sagte Seligenstadts Trainer Lars Schmidt.

Hessenpokal: Seligenstadt verliert gegen Hadamar Zur Fotostrecke

Gegen die kompakten Gäste standen die Sportfreunde sehr gut in der Defensive, nach vorne lief aber in der ersten Hälfte nur sehr wenig. Vor allem auch, weil der angeschlagene Raoul Dalmeida nicht zum Zuge kam. Nach dem Rückstand stellten die Hausherren um. Mit Yves Böttler als zweite Spitze kamen die Sportfreunde zu zwei, drei guten Chancen und durch Hillmann nach Kopfballverlängerung von Viktor Krist drei Minuten vor Spielende auch zum verdienten Ausgleich. In der Verlängerung waren gute Chancen Mangelware, kurz vor Schluss verletzte sich SF-Torhüter Mike Wroblewski bei einer Rettungstat und humpelte anschließend zum Elfmeterschießen. (leo)

Sportfreunde Seligenstadt: Wroblewski - Piarulli (75. Löbig), Kunisch, Krist, Hertrich - Hilser (99. Stefani), Mladenovic - Hochstein (46. Böttler), Hillmann, Hofmann - Dalmeida

Rot-Weiß Hadamar: Strauch - Schraut, Böcher, Kuczok, Horz - Neugebauer (67. Rademacher), Kretschmer, Herdering, Zey - Haubrich (91. Rücker), Gros (77. Heene)

Tore: 0:1 Haubrich (44.), 1:1 Hillmann (87.) - Elfmeterschießen: Horz scheitert an Wroblewski, Hofmann verschießt, 1:2 Rademacher, 2:2 Mladenovic, 2:3 Kretschmer, Böttler scheitert an Strauch, 2:4 Kuczok, Hillmann verschießt - Schiedsrichter: Haustein (Buseck) - Zuschauer: 350

Quelle: op-online.de