Sensationelle erste Saisonhälfte

Nieder-Roden – Die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden blicken in der 3. Liga Mitte auf eine herausragende erste Saisonhälfte zurück.

Mit 24:10 Punkten und drei Zählern Vorsprung auf den Vierten HSG Hanau beendeten die Baggerseepiraten das Spieljahr 2019 auf dem dritten Platz. Den hatten die Nieder-Rodener auch 2018 inne, seinerzeit allerdings mit 22:12 Punkten. Am Rundenende stand mit Platz vier wie schon ein Jahr zuvor das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. 37:23 Punkte sammelten die Rodgauer in der Spielzeit 2018/2019 – Vereinsrekord in der 3. Liga.

Die laufende Runde bezeichnet Trainer Jan Redmann als „sensationell. Das ist die beste Ausbeute in meiner Trainertätigkeit hier in Nieder-Roden.“ Und die dauert mittlerweile auch schon zweieinhalb Jahre. Denn mit derartigen Personalproblemen hatten die Rodgauer schon lange nicht mehr zu kämpfen. In Tim Henkel steht der beste Abwehrspieler der Liga in dieser Runde nicht mehr zu Verfügung, die Saison startete ohne die beiden Langzeitverletzten Michael Weidinger und Niklas Geck, Timo Kaiser verletzte sich bereits vor dem zweiten Saisonspiel gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen, dazu kamen immer wieder Zwangspausen von Philippe Kohlstrung, Alexander Weber oder Yannik Sinnecker.

Und dennoch liefen die Rodgauer Woche für Woche zu Höchstleistungen auf, weil die jungen Spieler – unterstützt von den verblieben Routiniers wie Torhüter Marco Rhein, Benjamin von Stein oder Philipp Keller – zunehmend die Verantwortung übernahmen. „Wir haben keine Hochkaräter verpflichtet, sondern Spieler aus unteren Ligen. Mit Blick auf unser Verletzungspech war das bisher eine überragende Saison“, sagt Redmann nach dem 27:25 am Freitagabend bei der HG Oftersheim/Schwetzingen.

Nieder-Roden verlor nur drei Partien, allesamt auswärts. „Leipzig war an diesem Tag richtig gut, hatte zwei Spieler der Bundesligamannschaft mit dabei. In Gelnhausen waren wir müde, haben 20 Minuten auch nicht gut gespielt“, erklärt Redmann. Und ausgerechnet im Topspiel in Großwallstadt waren die Personalsorgen extrem groß. Darüber spielten die Nieder-Rodener viermal Remis, „wir hatten aber in allen vier Partien lange das Heft in der Hand“, sagt Redmann.

Für den HSG-Trainer war das Heimspiel gegen den damaligen Tabellenführer SG Nußloch (26:24) eines der bisherigen Saison-Highlights. „Die hatten in dieser Phase ihr Hoch. Das Publikum hat uns in dieser Partie extrem getragen, das war eine tolle Atmosphäre“, sagt Redmann. Zu den Höhepunkten zählt er aber auch – trotz der Niederlage – das Gipfeltreffen in Großwallstadt. „Das hat sich die Mannschaft erarbeitet, dass sie in Elsenfeld vor 2500 Zuschauern spielen durfte. Überhaupt war der November ein toller Monat. Das eigentliche Highlight für mich sind allerdings die 24:10 Punkte, mit denen wir die erste Saisonhälfte abgeschlossen haben“, erklärt Redmann.

Zwei Wochen lang genießen die Nieder-Rodener nun die handballfreie Zeit, am Montag, 6. Januar, nimmt der Tabellendritte den Trainingsbetrieb wieder auf. leo

Quelle: op-online.de