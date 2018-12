Sieg dank breitem Kader und guter Mischung

Dutenhofen - „Es hat sich gezeigt, dass wir alle unsere Spieler brauchen“, war Jan Redmann, Trainer des Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden, nach dem 30:28 (14:14)-Sieg bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II zufrieden.

Mit dem zweiten Auswärtssieg hintereinander und 7:1 Punkten aus den vergangenen vier Partien kletterten die Rodgauer auf den dritten Tabellenplatz.

Redmann machte einen „breiten Kader“ sowie die „gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern“, für den verdienten Erfolg bei der Wetzlarer Bundesliga-Reserve aus. „Das war eine sehr engagierte und motivierte Leistung“, lobte der HSG-Trainer. Auch wenn seine Mannen die Weihnachtspause herbeisehnen, warfen sie auch in Mittelhessen nochmals alles in die Waagschale. Die „Linkshänder-Fraktion“ (Redmann) mit Timo Kaiser, Henning Schopper und Tim Henkel zeigte sich in sehr guter Verfassung, in der zweiten Hälfte überzeugte Sandro Friedrich zwischen den Pfosten des HSG-Tores. Einziger kleiner Vorwurf: „Wir haben es verpasst, den Sack früher zuzumachen“, stellte der HSG-Trainer fest. Denn in der ersten Hälfte führten die Baggerseepiraten zwischenzeitlich bereits mit 12:8, nach der Pause mit 19:16. Doch dann handelte sich Nieder-Roden jeweils eine Zeitstrafe ein. „Dutenhofen hat seine Überzahlsituationen sehr gut ausgespielt“, erklärte Redmann. Und so kämpften sich die Hausherren immer wieder heran. In Rückstand gerieten die Rodgauer allerdings nur zweimal: Beim 1:2 nach vier Minuten sowie beim 14:15 eine Minute nach dem Seitenwechsel.

Redmann schickte alle seine 14 Spieler auf das Parkett, wobei Abwehrchef Philipp Keller aufgrund einer Ellenbogenverletzung nur kurze Zeit mitwirkte.

Kurz vor Schluss beim Stand von 29:26 (58.) kassierten die Nieder-Rodener erneut eine Zeitstrafe, wieder waren die Mittelhessen in Überzahl erfolgreich. Doch nach einem Timeout erzielte Johannes von der Au den entscheidenden 30. Treffer der Gäste und sorgte mit dem zwischenzeitlichen 30:27 für strahlende Gesichter in den Reihen der Rodgauer, die nun am Freitag gegen den HSC 2000 Coburg II ihr letztes Pflichtspiel in diesem Jahr bestreiten.

Spielfilm: 3:3 (5.), 8:8 (17.), 8:12 (22.), 10:13 (24.), 13:13 (28.), 14:14 - 15:14 (31.), 15:17 (24.), 16:19 (38.), 19:19 (41.), 22:24 (50.), 23:26 (55.), 26:29 (58.), 28:30

Zeitstrafen: 1:4 - 7m: 3/4 - 2/2

HSG Rodgau: Rhein, Friedrich; Geck (1), Weber (2), Henkel (2), von der Au (2), Kohlstrung (3), Stenger (5), von Stein (1), Weidinger (1), Hoddersen (3), Schopper (2), Kaiser (8/2), Keller J leo

Quelle: op-online.de