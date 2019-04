Signorellis Doppelpack entscheidet Gipfeltreffen

Offenbach – Nach dem 2:0-Erfolg im Topspiel der Hessenliga haben die A-Jugendfußballer der Offenbacher Kickers wieder alles in eigener Hand.

Matchwinner beim Sieg gegen den Zweiten SV Wehen Wiesbaden, der nun bei einer Partie Rückstand fünf Punkte hinter dem OFC liegt, war Giuseppe Signorelli, der per Doppelpack für die Entscheidung sorgte. Es waren bereits seine Saisontreffer 31 und 32. Der Zweite der Torschützenliste, Philipp Basmaci (SV Wehen Wiesbaden) traf nur halb so oft.

A-Junioren Hessenliga

Kickers Offenbach - SV Wehen Wiesbaden 2:0 (1:0). Die Kulisse wurde dem Anlass gerecht: Rund 350 Zuschauer, darunter das gesamte Regionalligateam des OFC mit Trainern sowie der einstige OFC-Profi Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt) sahen sich das Gipfeltreffen an. In der umkämpften Partie hatte der OFC ein klares Chancenplus. Mit der ersten Möglichkeit gelang auch gleich der erste Treffer. Signorelli traf nach sehenswerter Kombination ins Tor. Auf der Gegenseite blieb Wehens Sturmspitze Philipp Basmaci blass, die OFC-Defensive ließ kaum eine Möglichkeit zu. In der 66. Minute forderten die Wehener Strafstoß, der Schiedsrichter wertete die Aktion jedoch als Schwalbe und zeigte Gelb. Im direkten Gegenzug wurde Ronaldo Dos Santos Ferreira im Wehener Strafraum gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Signorelli sicher. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung gegen einen Gegner, der uns richtig gefordert hat, das war eine Werbung für den Jugendfussball“, lobte OFC-Trainer Steven Kessler. Fünf Spieltage vor Saisonende kann seine Mannschaft wieder aus eigener Kraft Meister werden.

Tore: 1:0, 2:0 Signorelli (21., 67./FE)

Germania Schwanheim - SG Rosenhöhe 0:6 (0:3). Fünfter Sieg in Serie für die Offenbacher. Beim abgeschlagenen Letzten gelang der höchste Auswärtserfolg. „Ein Pflichtsieg gegen einen Gegner, der nur eine Chance hatte“, sagte SGR-Trainer Rainer Bock, dessen Team den Klassenerhalt nun in der eigenen Hand hat.

Tore: 0:1, 0:2 Glavan (5., 29.), 0:3 Bock (36.), 0:4 Dahri (55.), 0:5, 0:6 Glavan (75., 81.)

KSV Hessen Kassel - TS Ober-Roden 0:3 (0:2). Die TS schöpft durch den Überraschungssieg neue Hoffnung. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt bei noch fünf ausstehenden Spielen noch vier Punkte. „Die Jungs haben sich den Sieg wirklich verdient. Wir hatten zudem in der ein oder anderen Situation mal das Quäntchen Glück, das wir in vorherigen Spielen nicht hatten“, freute sich TS-Trainer Zivojin Juskic. Bereits vor dem 0:1 hatte Abel Sileshi zwei gute Chancen, die dritte Möglichkeit nutzte er (26.). Nach einem Eckball ließ die TS noch vor der Pause durch Tonyukuk Yildirim das 2:0 folgen. Das dritte Tor durch Gianluca Firrantello (69.) war ebenfalls schön herausgespielt.

Tore: 0:1 Sileshi (26.), 0:2 Yildirim (42.), 0:3 Firrantello (69.)

B-Junioren Hessenliga

FC Gießen - Kickers Offenbach 1:4 (0:2). Die Kickers verteidigten Platz zwei in einem Spiel, das sie 70 Minuten dominierten. „Wir haben kaum eine Chance zugelassen und uns vorne viele Möglichkeiten herausgespielt, das war fußballerisch von uns richtig gut“, lobte Trainer Elvir Melunovic. Nach der Pleite gegen Wehen in der Vorwoche zeigten die Kickers eine sehr souveräne Leistung. „Heute haben Spiel und Ergebnis gestimmt, nur an der Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten“, so Melunovic.

Tore: 0:1 Giesel (36.), 0:2 Alessandro (FE, 40.), 1:2 Toprak (51.), 1:3 Embaye (57.), 1:4 Ahmadi (83.)

FSV Frankfurt - SG Rosenhöhe 1:2 (0:0). Nach dem 1:0 im Hinspiel siegten die Offenbacher auch auf der anderen Mainseite, obwohl sie zurücklagen. „Der FSV hatte anfangs Vorteile, aber wir haben gut dagegengehalten und sind immer stärker geworden“, meinte SGR-Trainer Thomas Kaltsounis. Ein umstrittener Elfmeter sorgte für den verdienten Ausgleich. Zum Siegtor führte eine Kombination über zehn Stationen. „Wir haben uns für unser Spiel belohnt.“

Tore: 1:0 Hadzimusic (52.), 1:1 Toure (FE, 58.), 1:2 Sen (65.) stef/ey

