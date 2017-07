Mainpokal: Spannung auf allen Ebenen

Klein-Auheim - Die erste Woche beim Fußball-Mainpokal in Klein-Auheim hat bestätigt: Schon viele Jahre lang lagen die Mannschaften nicht mehr so dicht beisammen wie bei der 44. Auflage, alle drei Gruppenligisten ließen bereits Federn. „Wir sind sehr zufrieden.

Die drei Gruppenligisten treten nicht so dominant auf, alle haben schon Punkte liegen lassen. Es gibt keinen eindeutigen Favoriten, ich verspreche mir Spannung bis zum Schluss“, sagt Karl Schneider, Spielausschussmitglied bei Gastgeber FC Alemannia. Die Klein-Auheimer sind auch die einzige Mannschaft, die vor den letzten sechs Gruppenspielen keine Chance mehr auf das Halbfinale haben.

Völlig offen ist der Ausgang in der Gruppe A. A-Ligist SV Zellhausen hat mit sechs Punkten die beste Ausgangsposition, aber auch die TuS Klein-Welzheim, der SVG Steinheim und die TuS Froschhausen mit jeweils vier Punkten wollen in die Runde der besten vier. Selbst die Spvgg. Hainstadt mit nur einem Punkt aus bisher zwei Partien kann noch einen der beiden ersten Gruppenplätze erreichen. Gruppenligist Steinheim startete mit einem 5:1 gegen Froschhausen zwar furios, traf dann aber 120 Minuten lang das Tor nicht und ist derzeit punkt- und torgleich mit den Klein-Welzheimern.

In der Gruppe B machen die beiden Gruppenligisten Sportfreunde Seligenstadt und Klein-Krotzenburg sowie A-Ligist TSG Mainflingen die beiden Halbfinalisten unter sich aus. Kreisoberligist Spvgg. Seligenstadt könnte zwar rechnerisch noch auf sechs Punkte kommen, müsste allerdings auch noch im zweistelligen Bereich Tore schießen. Für die nötige Spannung in dieser Gruppe sorgte am vergangenen Freitag Mainflingen mit seinem 2:1-Sieg gegen die Sportfreunde. Ausgerechnet die beiden ehemaligen „Roten“ Joel Hagelauer und Steffen Bernard erzielten die Treffer für die TSG. „Wir haben kämpferisch gut dagegen gehalten und hatten auch nach vorne unsere Szenen. Ein Tor gegen einen Ex-Verein ist immer etwas Besonderes. Aber letztlich war es nur ein Testspiel, das sollte man auch nicht überbewerten“, erklärt Mainflingens Angreifer Joel Hagelauer.

Völlig offen ist auch der Kampf um die Torjägerkrone. Kofi Asamoah (SVG Steinheim) traf beim 5:1 gegen Froschhausen dreimal und führt noch immer die Torjägerliste an. Zehn Spieler waren bisher zweimal erfolgreich und sitzen dem ehemaligen Alzenauer im Genick.

Heute spielen: Spvgg. Seligenstadt – Alemannia Klein-Auheim (18.15 Uhr), Spvgg. Hainstadt – SVG Steinheim (19.30 Uhr) (leo)

