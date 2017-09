DJK Sparta Bürgel stürmt mit 7:0-Erfolg an die Spitze

OFFENBACH - Die DJK Sparta Bürgel hat den SV Gemaa Tempelsee an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Offenbach, Gruppe 1, abgelöst. Die Bürgeler siegten 7:0 bei Squadra Azzurra.

Gemaa Tempelsee - Türk. SC Offenbach 0:1 (0:0). Serdar Cavus erzielte in der Nachspielzeit den einzigen Treffer der Partie. Nach einem Freistoß war er im Gemaa-Strafraum zur Stelle. „Da haben wir leider geschlafen“, sagte Gemaa-Vorsitzender Stefan Mehling. „In der ersten Halbzeit hatten wir drei Riesenchancen, nach der Pause waren die Gäste gefährlicher.“

Gemaa Tempelsee: Waffender; A. Abu Sukhum, B. Martins Fernandes, Bantis, M. Abu Sukhum, Öztürk, Schmidt, Shahzad, La Cognata, Fil, Domlagic (Öztürk, Lessner)

Türk. SC Offenbach: Spyriadis; Hakki, Tamac, Fazel, Ibrik, Durmus, Efe, Yilmaz, Koesen, Kilitci, Ilnem (Sümengen, Issah, Cavus)

Tor: 0:1 Cavus (90.+2)

Squadra Azzurra Offenbach - DJK Sparta Bürgel 0:7 (0:5). Sven Blazevic und Said Bashir Noori trafen für die Sparta jeweils dreimal und hievten die Bürgeler mit dem Kantersieg an die Tabellenspitze. „Wir haben überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden, zudem lagen wir schnell im Rückstand“, sagte Squadra-Sprecher Antonio Accardo.

Squadra Azzurra Offenbach: Bosa; Alimpasoglu, Akhouaji, Guel, Fossi, A. Savoca, Altomari, Torrico, A. Di Vivo, G. Savoca, S. Di Vivo (Favara, Corso, Fazio)

DJK Sparta: Frantzen; Fiuljanin, Isovic, Markovic, Blazevic, Dziewior, Zouhri, Schindelar, Mansaray, Noori, Fading (Hasanovic, Gozdziejewski, Linzenbold)

Tore: 0:1 Blazevic (6.), 0:2 Noori (8,), 0:3 Blazevic (20.), 0:4, 0:5 Noori (24., 39.), 0:6 Blazevic (70.), 0:7 Gozdziejewski (74.)

HFC Bürgel - FC Maroc Offenbach 1:4 (0:4). Die Gäste entschieden mit ihren vier Treffern die Partie bereits in der ersten Halbzeit. „Wir sind an der Niederlage selbst schuld, waren in den ersten 45 Minuten eigentlich nicht auf dem Platz“, kommentierte HFC-Trainer Mirco Frank die Bürgeler Leistung.

HFC Bürgel: Petermann; Peike Thompson, Tunc, Wolff, Egerer, Tutlewski, Frank, Hauptmann, Müller, Miehm, Helvagi

FC Maroc Offenbach: M Bonde; Ngunga, Annouri, Severino, Meziani, Mahyou, Q. Jaatit, Khadri, N. Jaatit, Yassin, H. El Fatimi (Dardour, Finisch, Moumen)

Tore: 0:1, 0:2 Yassin (14., 24.), 0:3 N. Jaatit (30.), 0:4 Yassin (44.), 1:4 Wolff (85./FE) - Gelb-Rot: Frank (79.)

FC Neu-Isenburg - BSC 1899 Offenbach 1:2 (1:0). Der BSC wechselte in Mohamed Jaatit, Lorenzo Gennuso und Raia Deniz Leggio drei Akteure ein. Die ersten beiden drehten durch ihre Tore nach der Pause die Partie, der dritte sah nach groben Foulspiel die Rote Karte. „Im ersten Spielabschnitt waren wir überlegen und führten verdient zur Pause“, sagte Rudi Wenzel, Sportlicher Leiter der Neu-Isenburger. „Nach der Pause wurden die Gäste stärker, verdienten sich den knappen Sieg.“

FC Neu-Isenburg: Celik; Haffer, R. Schrankel, Potapczuk, Cassarotto, Eder, Wais, Liedtko, Jarzina, Singh, Holz (Bitsch)

BSC 1899 Offenbach: Henne; Rada, Hierl, Vachtanidis, Seidel, Karampimperis, Cevik, Jaatit, Korkosz, Santalucia, Tas (M. Jaatit, Gennuso, Leggio)

Tore: 1:0 Jarzina (28.), 1:1 Gennuso (52.), 1:2 Jaatit (56.) - Rot: Leggio (grobes Foulspiel/90.+2)

TSG Neu-Isenburg II - Spvgg. 03 Neu-Isenburg II 1:1 (0:0). Die ersatzgeschwächte TSG trotzte im Derby den Gästen einen Punkt ab. „In der ersten Hälfte war die Partie noch ausgeglichen“, sagte TSG-Trainer Elmar Stroh. „Nach dem Ausgleich drängten die 03er auf den Siegtreffer, wir können mit dem Punkt hochzufrieden sein“, lobte Stroh sein Team für seinen Einsatz.

TSG Neu-Isenburg II: Stehr; Ruggieri, Bilaus Zavoianu, Flinner, Kekez, Gopal, Pisov, Khaldy, Harsheim, Henning, Alfarano (Ewert, Baba)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Jöckel; Buschmann, Sotodehnia, Sänger, Mägerlein, Kammholz, Schindler, M. Gulin, Weber, Schumacher, Celayir (Meuter, Below, Zec)

Tore: 1:0 Pisov (60.), 1:1 Schindler (62./FE)

Susgo Offenthal - SSG Langen 1:2 (1:0). Ein Elfmeter in der Schlussminute brachte die Entscheidung zugunsten der Gäste. „Der Elfmeter war berechtigt“, sagte Susgo-Abteilungsleiter Manfred Haas. „Es war ein schwaches Spiel.“

Susgo Offenthal: Peters; Jung, Brestel, Brendel, Stimpel, Groh, Pentz, Friske, Lahri, Heizmann, Wegenast (Vogel, Asadfali)

SSG Langen: Spiess; O. Bahtiyaroglu, Sejdic, Benaissa, Sterk, Mengel, Alsleben, Somma, Uzay, Eyob, Lejalem (T. Bahtiyaroglu, Eyob, Benaissa)

Tore: 1:0 Brendel (15.), 1:1 Somma (48.), 1:2 Tesema (90./FE)

SV Dreieichenhain - Türkgücü Dietzenbach 11:0 (4:0). Zu einem klaren Erfolg kamen die Dreieichenhainer. „Der Gegner war kein Maßstab“, versicherte Dreieichenhains Sprecher Mitja Lüderwald. „Die Gäste haben eine knappe halbe Stunde gut mitgehalten, nach dem ersten Gegentreffer sind sie aber zusammengebrochen.“ Aidin Avdic, Zugang von Fortuna Dreieich, traf sechs Mal.

SV Dreieichenhain: Leonhardt; Komorek, Locher, Kampa, Ehlert, Mann, Habo, Avdic, G. Pawlik, Kossack, Somma (Beck, K. Pawlik, Rosenberger)

Türkgücü Dietzenbach: Ercan; Tekin, M. Fakir, I. Yildiz, Kirazli, Kozlu, Solak, C. Aygir, S. Aygir, Kilic, Yanmaz

Tore: 1:0 Somma (26.), 2:0, 3:0 Avdic (31., 34.), 4:0 Somma (43.), 5:0 Avdic (50.), 6:0 Ehlert (53.), 7:0 Somma (56.), 8:0, 9:0, 10:0 Avdic (77., 83., 85.), 11:0 Eigentor Ercan (87.)

SKG Rumpenheim - SG Rosenhöhe II 2:2 (0:1). Trotz Überzahl kamen die Gastgeber nur zu einem Remis. „Die SG Rosenhöhe hat sich den Punkt mit viel Einsatz verdient“, sagte SKG-Trainer Horst Weikum.

SKG Rumpenheim: Koch; Schneider, Kramer, Breitenbach, Dambowny, Sarwari Hingst, Geupel, Maul, Schäfer, Jahnel (Schweigert, Hart)

SG Rosenhöhe II: Bastian; Wörner, Kolodziej, Boss, Cama, Lentino, Ahmed, Rosemann, Aydin, Werber

Tore: 0:1 Boss (43.), 1:1 Schäfer (60.), 2:1 Hingst (62.), 2:2 Boss (64.) - Rot: Lentino (Nachtreten/34.) - rjr

Quelle: op-online.de