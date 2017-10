Spartas Fading entscheidet Topspiel mit Einzelleistung

OFFENBACH - Die beiden Topteams der Fußball-Kreisliga A Offenbach Gruppe 1 setzten sich auch in den schweren Spielen am Sonntag durch.

Die DJK Sparta gewann das Spitzenspiel bei der Gemaa Tempelsee mit 3:1 und der BSC übersprang die Hürde beim FC Maroc unerwartet deutlich mit 6:0. Der SV Dreieichenhain bleibt nach seinem Sieg in Reichweite.

Gemaa Tempelsee – DJK Sparta Bürgel 1:3 (0:1). Eine Viertelstunde vor dem Ende nahm Andre Fading einen Fehlpass der Gastgeber auf, lief alleine auf Gemaa-Keeper Jascha Waffender zu und erzielte das vorentscheidende 2:1. „Wir haben derzeit fünf Ausfälle, die können wir nicht kompensieren“, sagte Gemaa-Vorsitzender Stefan Mehling. „Wir haben dann aufgemacht und alles nach vorne geworfen, dabei aber noch einen dritten Treffer per Konter eingefangen.“

Gemaa Tempelsee: Waffender; Simon, Bantis, M. Abu Sukhun, Terziqi, Öztürk, Shazad, Statovci, J. Martins Fernandes, Lessner, Fil (Domlagic)

DJK Sparta Bürgel: Frantzen; Isovic, Klaussner, Markovic, Blazevic, Mansaray, Dziewior, Zouhri, Schindelar, Noori, Fading (Linzenbold, Gozdziejewski, Stehlig)

Tore: 0:1 Noori (30.), 1:1 Shahzad (48.), 1:2 Fading (73.), 1:3 Stehlig (85.)

Maroc Offenbach – BSC 1899 Offenbach 0:6 (0:2). Angetrieben im Mittelfeld durch den starken Mariusz Korkosz kam der BSC zu einem klaren Erfolg. „Wir haben uns am Anfang noch schwer getan, wurden aber immer stärker“, so BSC-Trainer Valerio Proto. „Am Ende war unser Erfolg auch in der Höhe verdient.“

FC Maroc Offenbach: M Bonde; Annouri, M. Dardour, Severino, Meziani, Mahyou, Karisik, Q. Jaatit, N. Jaatit, Yassin, H. El Fatimi (Saidi, Moumen, Finish)

BSC 1899 Offenbach: Henne; Rada, Vachtanidis, Hierl, Seidel, Karampimperis, Jaatit, Korkosz, Santalucia, Tas, Leggio (Cevik, Gennuso, Kösen)

Tore: 0:1 Karampimperis (10.), 0:2 Seidel (30.), 0:3 Hierl (50./FE), 0:4 Santalucia (65.), 0:5 Eigentor (71.), 0:6 Jaatit (82.)

TSG Neu-Isenburg II – SV Dreieichenhain 1:2 (0:1). Am Ende setzte sich die Routine der Gäste knapp durch. „Wir hatten sieben Spieler auf dem Feld, die zuletzt noch in der A-Jugend gespielt haben“, sagte Neu-Isenburgs Trainer Elmar Stroh und sprach von einem offensiven Spiel von beiden Seiten. „Wir waren bis zum Schluss dran, aber der Ausgleich ist uns nicht mehr gelungen.“

TSG Neu-Isenburg II: Stehr; Ruggieri, Bilaus Zavoianu, Leber, Gopal, Fayssal, Soeder, Rupp, Henning, Pisov, Alfarano, Harsheim (Reinwarth, Wieting, Baba)

SV Dreieichenhain: Leonhardt; Locher, Kampa, Ehlert, Korth, Avdic, Böhme, G. Pawlik, Kossack, Djuric, Somma (Breidenbach, Mattelat, Mann)

Tore: 0:1 Korth (11.), 0:2 Somma (61.),1:2 Henning (88.) - Gelb-Rot: Ehlert (66.), Gopal (90.+2))

Susgo Offenthal – Türk. SC Offenbach 4:2 (0:1). Der zuvor eingewechselte Robin Reitz brachte mit seinem Treffer zum 3:2 die Gastgeber auf die Siegerstraße. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt“, freute sich Offenthals Abteilungsleiter Manfred Haas über den Erfolg. „Wir waren offensiv sehr stark und haben uns den Sieg verdient.“

Susgo Offenthal: Peters; Jung, Brestel, Stimpel, Groh, Pentz, Lahri, Friske, Heizmann, Kunz, Abazi (Pompizzi, Wegenast, Reitz)

Türk. SC Offenbach: Spyriadis; Ibrik, Fazel, Yilmaz, Issah, Cavus, Bülbül, Tamac, Ilnem, Can, Koesen (Cikin, Karsli)

Tore: 0:1 Bülbül (42.), 1:1, 2:1 Pentz (53., 71.), 2:2 Cavus (81.), 3:2 Reitz (86.), 4:2 Lahri (90.+1)

HFC Bürgel – SG Rosenhöhe II 1:1 (0:0). In Unterzahl wurden die Gastgeber stärker und verdienten sich die Punkteteilung. Der zuvor eingewechselte Ergin Helvaci erzielte den Ausgleich. „Wir haben zu zehnt stärker gespielt als zuvor“, meinte HFC-Trainer Mirko Frank. „Selbst ein Sieg wäre noch möglich gewesen, das 1:1 ist jedoch das gerechte Ergebnis.“

HFC Bürgel: M. Zylow; Peike Thompson, Wolff, Tutlewski, Frank, Hauptmann, Zaidoun, Müller, Miehm, Ch. Zylow, Bouhaha (Bozic, Helvaci)

SG Rosenhöhe II: Bastian; Wörner, Smertenko, Prevete, Cama, Lentino, Werber, Maazouzi, Hohe, Canli, D. Götz (Weitershagen, Aydin)

Tore: 0:1 Cama (48.), 1:1 Helvagi (84.) - Gelb-Rot: Hauptmann (71.)

FC Neu-Isenburg – SSG Langen 2:1 (0:0). Elias Tesema vergab in der Nachspielzeit für die Gäste die Chance zum Ausgleich, traf nur den Pfosten. „Den ersten Strafstoß hatte er zuvor sicher verwandelt“, sagte Neu-Isenburgs Sportlicher Leiter Rudi Wenzel. „Wir sahen nach einer Stunde und dem 2:0 wie die sicheren Sieger aus, doch Langen kam noch einmal auf.“

FC Neu-Isenburg: Dahms; Kälber, R. Schrankel, Potapczuk, Schinnen, Casarotto, Eder, Liedtko, Jarzina, El Achak, Holz (Pugliese, Wais)

SSG Langen: Spiess; Bahtiyaroglu, Sejdic, Benaissa, Sterk, Mengel, Uzay, Azizi, Tesema, Lejalem, Murat (Somma)

Tore: 1:0 Potapczuk (47.), 2:0 Schinnen (53.), 2:1 Tesema (75./FE) - Bes. Vork.: Teseme schießt FE an Pfosten (90.+2)

SKG Rumpenheim – Fortuna Dreieich 5:1 (2:1). Der Doppelschlag von Ali Sarwari brachte die Entscheidung in dieser Begegnung. „Es war kein gutes Spiel“, meinte Rumpenheims Sprecher Bernd Kriebel. „Wir waren von Beginn an die bessere Elf, der zwischenzeitliche Ausgleich hat uns nur wenige Minuten aus dem Konzept gebracht.“

SKG Rumpenheim: Koch; Schneider, Kramer, Jahnel, Dambrowy, Sarwari, Geupel, Hart, Schäfer, Werber, Schweigert

Fortuna Dreieich: Frank; Dreyer, Jochum, Martin Konjovic, Kifle, Bertleff, Tolusic, Mazzone, Wieczorek, Alp, Ünlü (Schrader, Weingärtner, Nelle)

Tore: 1:0 Geupel (10.), 1:1 Mazzone (20.), 2:1 Schäfer (37.), 3:1, 4:1 Sarwari (70., 71.), 5:1 Eigentor Frank (90.)

Squadra Azzurra Offenbach – Türkgücü Dietzenbach 8:3 (3:1). Die Gastgeber kamen zum erwarteten Erfolg. „Wir haben kein überragendes Spiel gemacht“, sagte Offenbachs Trainer Giovanni Corso. „Aber der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient.“

Squadra Azzurra Offenbach: Bosa; Alimpasoglu, Akhouaji, Fossi, A. Savoca, Castro, Torrico, A. Di Vico, G. Savoca, S. Di Vico, Favara (Fazio, Gül, Corso)

Tore: 1:0 A. Savoca (9.), 2:0 S. Di Vivo (12.), 3:0 Castro (22./FE), 3:1 Kirazli (40.), 4:1 Alimpasoglou (53.), 5:1 Castro (56.), 5:2 Aygir (70.), 6:2 Castro (85./FE), 7:2 Favara (86.), 7:3 Solak (89.), 8:3 Corso (90.) - rjr

Quelle: op-online.de