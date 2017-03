Jagdszenen auf dem Fußballplatz bei B-Liga-Spielabbruch

Dietzenbach - Wüste Schlägereien und Jagdszenen soll es am Sonntag auf dem Hartplatz an der Limesstraße in Dietzenbach-Steinberg gegeben haben, die dann zum Abbruch des B-Liga-Fußballspiels zwischen dem SC Steinberg und dem FC Munzur Offenbach führten. Von Stefan Moritz

„Ich habe ja schon einiges erlebt als Polizist im Frankfurter Bahnhofsviertel und in 45 Jahren auf den Sportplätzen, so etwas aber noch nie. Das war schon extrem, was sich da abgespielt hat“, sagte der erfahrene Schiedsrichter Wilfried Stender (Schwalbach), der gestern gerade dabei war, seinen Sonderbericht zu dem Spielabbruch zu verfassen. Genauer wollte er sich allerdings nicht äußern zu den Vorkommnissen, um dem bevorstehenden Sportgerichtsverfahren nicht vorzugreifen. Die Beteiligten der beiden Vereine äußerten eine unterschiedliche Sicht auf die Ereignisse. Es spielte der Tabellenvierte gegen den Fünften. Während die Steinberger bei nur drei Punkten Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz zwei noch auf den Sprung in die A-Liga hoffen dürfen, hat der FC Munzur, der im Sommer erst nach drei Jahren in der C-Liga in die B-Liga zurückgekehrt war, bei neun Zählern Rückstand nur noch theoretische Aufstiegschancen. Trotzdem entwickelte sich von Beginn an eine aggressive Atmosphäre. Die Offenbacher berichteten von groben Fouls, die nicht geahndet wurden, die Steinberger von Beschimpfungen und Beleidigungen außerhalb der Hörweite des Schiedsrichters.

Als Yasin Tunc in der 28. Minute das 1:0 für Steinberg erzielte, eskalierte die Situation. „Nach dem Tor gab es ein Streitgespräch zwischen deren Nummer vier, Vedat Erol, und unserem Mohamed Mansaray“, sagte Steinbergs Trainer Denny Frank, „dann kam auf einmal deren Torwart Ramazan Genc aus seinem Tor und hat Mohamed ins Gesicht geschlagen. Und dann hat das gesamte Munzur-Team unsere Spieler gejagt und geschlagen, bis wir uns in unsere Kabine geflüchtet und eingeschlossen haben. Erst dann haben die sich beruhigt.“

Eintracht siegt gegen Leeds, Fans außer Kontrolle Zur Fotostrecke

Osman Sahin, Trainer des FC Munzur, der nach einem Berg und dem heiligen Fluss der Aleviten in Ostanatolien benannt wurde, betonte eine Vorgeschichte. „Deren Nummer elf, Mohamed Mansaray, hat unseren Vedat Erol während des Spiels mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ohne dass der Schiedsrichter das geahndet hat“, sagte er, ohne sich allerdings zu den weiteren Vorkommnissen zu äußern: „Warum der Schiedsrichter das Spiel abgebrochen hat, weiß ich nicht. Munzur ist aber nicht schuld.“ Frank dagegen hat genug vom FC Munzur. „Sollte das Sportgericht das Spiel wiederholen lassen, werden wir nicht antreten, auch wenn wir noch um den Aufstieg kämpfen. Aber da geht die Sicherheit unserer Spieler vor.“

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Scheiber