Spielabbruch im Verfolgerduell

Offenbach - Mit dem 4:2 im Gipfeltreffen bei Wiking Offenbach baute Teutonia Hausen seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Offenbach Gruppe 2 auf neun Punkte aus. Das Verfolgerduell TSV Heusenstamm gegen Espanol Offenbach wurde in der 70.

Minute beim Stand von 2:0 abgebrochen, nachdem der Schiedsrichter vom Espanol-Torwart zu Boden gestoßen wurde.

Schlusslicht FC Maroc Offenbach hat mit einem 2:0 gegen den TV Hausen die Abstiegsplätze verlassen.

Der SV Zellhausen gewann das Ostkreis-Derby gegen die Sportfreunde Seligenstadt II kampflos mit 3:0, da die Sportfreunde aus Krankheitsgründen keine Mannschaft zusammenbekamen.

Wiking Offenbach - Teutonia Hausen 2:4 (0:2). „Anfangs hatten wir zu viel Respekt, haben den Hausenern zu viel Platz gelassen“, sagte Wiking-Trainer Roberto Behse. Vom 0:3 verkürzten die Offenbacher aber auf 2:3. „und dann waren wir nahe dran am 3:3. Mahmud Abu Sukhun traf den Pfosten“, sagte Behse, „ich bin mir auch sicher, dass wir das Spiel noch gedreht hätten, wenn wir das 3:3 gemacht hätten. So aber mussten wir am Ende aufmachen und haben noch das 2:4 kassiert.“ Teutonia-Trainer Christian Biehrer freute sich über den erfolgreichen Abschluss des ersten Saisonabschnitts. „So lässt sich schön Weihnachten feiern“, sagte er, „nach dem 2:3 hatten wir auch Glück. Das braucht man auch mal. Insgesamt war der Sieg aber verdient nach einer guten Leistung.“

Wiking Offenbach: Binner; Sura, Balczun, Pereira, Behse, Gebreyohannes, Abu Sukhun, Di Vittoria, Abdel Hag, Mensah, Zoran (Lamkaddam, Berli)

Teutonia Hausen: Walter; Neuder, Düsgün, Klein, A. Mandel, S. Mandel, Fischer, Ahmetaj, Yilmaz, L. Blahut, Lorenzo Sanchez (Karakus, Ciesielski, Jung)

Tore: 0:1 Lorenzo Sanchez (33./FE), 0:2 Fischer (42.), 0:3 Düsgün (61.), 1:3 Behse (63.), 2:3 di Vittoria (70.), 2:4 S. Mandel (81.)

TSV Heusenstamm - Espanol Offenbach 70. Minute beim Stand von 2:0 abgebrochen. Das Verfolgerduell entwickelte sich zu einer hitzigen Partie. Heusenstamm ging durch einen verwandelten Foulelfmeter und einen weiteren Treffer seines Toptorjägers Dennis Hibbeler 2:0 in Führung. Espanol haderte immer wieder mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Joseph Beacon (34, SF Friedrichsdorf). „Der Elfer für Heusenstamm war berechtigt, aber wir hätten zwei bekommen müssen, dann wurden mehrere Angriffe zu Unrecht wegen vermeintlichen Abseits abgepfiffen, wir bekamen Gelb für Ballwegschlagen, Heusenstamm nicht. Und beim Gang aus der Halbzeitpause sagt der Schiedsrichter zu einem Heusenstammer Betreuer ,Ihr müsst nur so weiterspielen, dann gewinnt ihr schon‘. Irgendwann war das Nervenkostüm unserer Spieler überstrapaziert“, sagte Cecilio Castillo vom Spielausschuss von Espanol. In der 70. Minute eskalierte es dann. Der Schiedsrichter pfiff am Mittelkreis wieder einmal Freistoß für Heusenstamm statt für Espanol. Es kam zur Rudelbildung. Espanols Torwart Ilker Bulut stürmte erbost aus seinem Tor über den halben Platz, der Schiedsrichter ging zu Boden und brach die Partie ab. „Er ist ein guter Torwart, hat aber seine Nerven nicht im Griff“, sagte TSV-Trainer Anel Nazic, „er ist über den halben Platz gelaufen und hat den Schiedsrichter mit seinem Ellenbogen in den Rücken gestoßen.“ Espanols Castillo ergänzte: „Ich habe die Szene nicht genau gesehen. Der Schiedsrichter ging zu Boden und darf natürlich niemals angegangen werden. Da werden wir als Verein auch Konsequenzen ziehen.“

TSV Heusenstamm: Schlaud; Alimpasoglou, Götz, Rauch, Steinschulte, M. Agnello, Kockiri, Hibbeler, Maas, Martinko, Torrico

Espanol Offenbach: Bulut; De Sousa, Wehner, Temizsoy, Pospischil, Martin Navas, Del Arbol, Ehrsam, Babic, Gündüz, Stojanic

Tore: 1:0, 2:0 Hibbeler (11./FE, 14.)

JSK Rodgau II - TuS Froschhausen 1:1 (1:1). „Insgesamt eine gerechte Punkteteilung“, sagte Jügesheims Trainer Manuel Fenchel. Trotz der beiden Treffer neutralisierten sich beide Mannschaften in der ersten Hälfte weitgehend. Nach der Pause hatte Froschhausen zunächst Vorteile, später übernahm der JSK noch einmal die Initiative, vergab aber durch den eingewechselten Abdurrahman Oluk (2) und Baris Kara drei sehr gute Chancen.

JSK Rodgau II: Speyer; M. Engelmohr, Basaldella, Schäfer, L. Engelmohr, Kiefer, Klinkel, Barth, Kara, Filips, Müller (Oluk, Karabey, Lines Catarino)

TuS Froschhausen: Mahr; Colucci, Kessler, Bergmann, Scherer, Wolf, Hansen, Walter, Stier, Lemens, Macana (Spitznagel, Heyny)

Tore: 1:0 Kiefer (10.), 1:1 Wolf (15.)

TuS Klein-Welzheim - Spvgg. Hainstadt 3:4 (2:3). In der kampfbetonten Partie „waren wir in der ersten Hälfte nicht so im Spiel“, meinte TuS-Trainer Frank von der Wege. Dennoch glichen die Hausherren durch Hadi Abdul Karim zum 3:3 aus, dann nutzte Hainstadt einen Konter durch Mesut Bayram zum 3:4. „Uns fehlte die Kraft, um die Partie zu drehen“, sagte von der Wege.

Klein-Welzheim: Welle; Graecmann, Leonhardt, S. von der Wege, Jilg, Purcel, Burkard, Ittermann, Karim, Wagner, Jäger (Kamis, Müller, Ates)

Hainstadt: Krammig; Weiss, März, Jung, Delarü, Reitz, Trageser, Bayram, Yavuz, Beck, Schmidt (Mailahn, Ernst)

Tore: 0:1 Trageser (12.), 1:1 Karim (24.), 1:2 Reitz (27.), 1:3 Yavuz (34.), 2:3, 3:3 Karim (43., 66./FE), 3:4 Bayram (72.)

SG Hainhausen - TSV Lämmerspiel 0:5 (0:0). Die zweite deutliche Pleite in Folge für Hainhausen nach dem 0:6 in Froschhausen. „Bis zur Pause konnten wir ein 0:0 halten, ohne aber eine Chance zu haben“, sagte Hainhausens Trainer Mathiyas Dursun, der aus Personalmangel selbst auflief, „dann gingen uns die Kräfte aus und wir sind regelrecht eingebrochen. Seit Wochen habe ich nur acht Mann im Training. Ich sehne die Winterpause herbei.“ Davor steht aber noch das Nachholspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen den FC Maroc.

Hainhausen: Graf; Schneider, Spöckinger, Müller, Arnautovic, Langer, Dursun, Zadro, Kullmann, Kern, Demel (Dörfler, Wicke, Laun)

Lämmerspiel: Weismantel; Henn, Nischalke, Schlageter, Dieter, Rugulies, Dietz, Schaub, Schraepel, Heinz, Reinhard (Ott, Batt,. Roth)

Tore: 0:1 Ott (59.), 0:2 Heinz (62.), 0:3 Schaub (68.), 0:4 Heinz (73.), 0:5 Ott (90.)

Maroc Offenbach - TV Hausen 2:0 (1:0). „Eine tolle Leistung der Mannschaft und ein verdienter Sieg“, freute sich Maroc-Sprecher Abdelramahne Dardour. Jaouad Al Jatari brachte das Schlusslicht mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung (33.), Mohamad Benayad gelang mit einem Heber die Entscheidung (77.).

Maroc Offenbach: M’Bonde; Finisch, El Jazouli, El Fechtali, Abarkane, J. Jaatit, N. Jaatit, Esarsar, Bellabrouy, Al Jatari, El Fatimi (Benayad)

TV Hausen: Fach; Pietsch, Krammig, Bekr, Kreim, Lopsang, Zulu, Lösch, D’Aprea, Mafuefue, Steinbrecher

Tore: 1:0 Al Jatari (33.), 2:0 Benayad (77.) - Rote Karte: Kreim (TV Hausen, 43., Beleidigung eines Gegenspielers)

Spvgg. Dietesheim II - Rot-Weiß Offenbach 5:1 (1:0). Bei Rot-Weiß hat unter der Woche Trainer Andreas Hock, der das Team erst Ende August übernommen hatte, seinen Rücktritt erklärt. „Es gab doch zu große Unterschiede mit dem Vorsitzenden Farzad Alidousti in der Auffassung, wie Fußball gespielt werden soll“, erklärte Hock.

„Nach dem 1:0 haben wir uns das Leben selbst schwergemacht. Wir drängen auf das 2:0 und kassieren aus dem Nichts den Ausgleich“, meinte Dietesheims Trainer Ayhan Ünal. Tobias Hack erzielte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt das 2:1, zehn Minuten und zwei Tore später war die Partie entschieden.

Dietesheim II: Kraus; Do. Tanfal, De. Tanfal, Brucia, Riouch, U. Tas, Loy, Maier, H. Tas, Glöckner, Irahi (Badwan, Hack)

RW Offenbach: Günther; Komo, Keoseoglou, I. Khederzadeh, Aslan, S. Khederzadeh, Fazli, Grgic, Asante, Massud, Da Silva (Asante, Hodzic)

Tore: 1:0 Do. Tanfal (24.), 1:1 Massud (59.), 2:1 Hack (67.), 3:1 Brucia (71.), 4:1, 5:1 Badwan (76., 88.) J mos/leo

Quelle: op-online.de