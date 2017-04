Spieler der ersten Stunde

Dreieich - Trotz des Verzichts auf den möglichen Aufstieg in die Regionalliga hat der SC Hessen Dreieich sportlich noch Ziele. Zum einen den Hessenliga-Titel, zum anderen den Gewinn des Offenbacher Kreispokals. Von Daniel Schmitt

Dort wartet heute Abend (19 Uhr) im Halbfinale Verbandsligist 03 Neu-Isenburg. Vor allem für Danny Klein ist dies eine besondere Partie.

Am 4. August 2013 war es soweit: Der SC Hessen Dreieich absolvierte sein erstes Pflichtspiel in der Vereinshistorie. In der Verbandsliga Süd gewann die neu gegründete Mannschaft mit 1:0 gegen Viktoria Urberach. Mit zum Kader – beim Premierenspiel aber verletzt – zählte Danny Klein, der noch heute das Dreieicher Trikot trägt. Der 25-Jährige ist der einzige Spieler beim Tabellenführer der Hessenliga, der die ganze Entwicklung des noch jungen Klubs miterlebt hat.

Besucht man ein Heimspiel des SC Hessen, ist Klein der Spieler, den die meisten Zuschauer persönlich kennen. Dies liegt zum einen an seiner Vereinszugehörigkeit seit 2013, zum anderen aber noch an einem weiter zurückliegenden Aspekt: Der Rechtsfuß verbrachte seine ganze Jugend bei der SKG Sprendlingen, dem Klub, aus dem sich der SC Hessen gründete. Vom vierten Lebensjahr bis in die A-Jugend stand Klein für die Sprendlinger auf dem Platz, ehe es ihn für zwei Jahre zum heutigen Gegner, dem Verbandsligisten Spvgg. 03 Neu-Isenburg, und für ein halbes Jahr zum Hessenligisten RW Darmstadt zog. „Das Spiel gegen die 03er ist natürlich besonders, weil ich noch viele Beteiligte gut kenne“, sagt Klein. Mittlerweile ist er wieder an alter Wirkungsstätte angekommen. „Es ist natürlich schön, wenn man viele Zuschauer kennt“, sagt er, „und es macht auch stolz, als einziger Spieler von 2013 übrig geblieben zu sein. Ich kann nicht alles falsch gemacht haben.“

Während Klein unter Dreieichs Ex-Trainer Thomas Epp keine Stammkraft war, mauserte er sich unter Rudi Bommer in der Hinrunde zu einer festen Größe. Anfangs als Linksverteidiger, später im linken Mittelfeld und schließlich für den zeitweise verletzten Kapitän Niko Opper als rechter Abwehrmann. „Es ist für mich sicher kein Nach-teil, dass ich flexibel einsetzbar bin“, sagt Klein, der in der Jugend meist im zentralen Mittelfeld das Spiel dirigierte. Im System von Bommer spielt er nicht diese zentrale Rolle, aber doch hat die Nummer 14 des SC Hessen seinen Teil zur Tabellenführung beigetragen. Vier Tore und drei Vorlagen stehen zu Buche.

Die zweite Saisonhälfte verläuft für ihn dagegen nicht gut. Wegen einer Bauchmuskelzerrung konnte Klein noch nicht spielen. Erst seit eineinhalb Wochen ist er wieder im Training und hofft gegen seinen Ex-Klub auf erste Einsatzminuten. „Die Verletzung war langwierig, jetzt will ich angreifen“, sagt Klein, der noch einen Vertrag bis 2018 hat. Der Aufstiegsverzicht hat ihn freilich getroffen: „Es ist schade, dass so entschieden wurde. Wir wollten aufsteigen, aber müssen es akzeptieren. Wir haben uns als Mannschaft zusammengesetzt und darauf eingeschworen, dass wir Meister werden wollen.“

Abseits des Sportlichen war der SC Hessen für Klein ein Glücksgriff. Über Präsident Reinhold Gerhardt bekam er eine Ausbildung in dessen Baustoff-Großhandel vermittelt. Dass auch während der Arbeit häufig über Fußball diskutiert wird, liegt nicht zuletzt an seinen Kollegen, die gleichzeitig auch seine Mitspieler sind. So arbeiten auch Denis Talijan, Khaibar Amani und Toni Reljic im Betrieb des SC-Präsidenten. Mit Talijan verbindet Klein sogar eine so gute Freundschaft, dass die beiden in der Winterpause gemeinsam in den Mexiko-Urlaub flogen. Am längsten kennt der 25-Jährige aber Abassin Alikhil. Mit dem afghanischen Nationalspieler kickte er schon zusammen in der SKG-Jugend, ehe es Alikhil später zur Frankfurter Eintracht zog. Eine zeitlang waren Klein und Alikhil sogar Nachbarn in Sprendlingen.

Es fällt also nicht schwer, sich auszurechnen, warum der 25-Jährige sich beim SC Hessen wohlfühlt. Er kennt die Zuschauer, er hat Freunde gefunden, er wird von Trainer Bommer geschätzt. Es spricht viel dafür, dass der Mann der ersten Stunde den Dreieichern noch eine Weile erhalten bleibt – wenn auch „nur“ in der Hessenliga.

