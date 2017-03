Spitzenduo setzt sich mit deutlichen Siegen weiter ab

OFFENBACH - Der SV Pars Neu-Isenburg und der FC Fortuna Offenbach haben sich an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Offenbach West abgesetzt.

Beide gewannen ihre Begegnungen, die Neu-Isenburger mit 9:2 gegen die Susgo aus Offenthal, Fortuna mit 5:2 im Derby gegen den FC Maroc Offenbach. Dagegen hat der SV Dreieichenhain als Tabellendritter jetzt schon acht Punkte Rückstand auf die Spitze. Die Dreieichenhainer lagen gegen den BSC 1899 Offenbach zweimal im Rückstand und mussten sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Am Tabellenende gewann Squadra Azzurra mit 4:3 und machte in der Tabelle drei Plätze gut.

SV Pars Neu-Isenburg – Susgo Offenthal 9:2 (1:2). „Die Jungs waren zu Beginn der Partie müde, man hat ihnen die Doppelbelastung mit den Futsalspielen angemerkt“, sagte Neu-Isenburgs Sprecher Baydar Ayhan. „Mit der Zeit haben sie sich jedoch die Müdigkeit rausgespielt und eine sehr gute Leistung geboten.“

SV Pars Neu-Isenburg: Dzino; Abate Melesse, A. Öztas, Ispir Özdamar, G. Öztas, H. Erdem, Tabibzadeh, Puls, Hensel, E. Erdem (Lo Cicero, Baydar, Salili)

Susgo Offenthal: Peters; Jung, Boyraz, Brestel, Maldera, Pompizzi, Lahri, Krilovic, Wegenast, Kauer, Lovchev (Graser, Davis, Asadfali)

Tore: 0:1 Krilovic (19.), 0:2 Lahri (21.), 1:2, 2:2, 3:2 Puls (39., 50., 52.), 4:2 Özdamar (56.), 5:2 H. Erdem (60.), 6:2 Özdamar (67.), 7:2 H. Erdem (72.), 8:2 Lo Cicero (86.), 9:2 G. Öztas (87.)

FC Fortuna Offenbach – FC Maroc Offenbach 5:2 (1:1). „Wir haben nervös begonnen und sind erst im Laufe der Partie ruhiger geworden“, sagte Fortuna-Sprecher Giovanni Santagada. Kurios war die Szene vor dem 2:1. Fortuna-Torwart David Wassef verhinderte mit einer Glanztat die erneute Führung des FC Maroc, im Gegenzug wurde Stefano Reigl angeschossen und der Ball flog ins Tor. „Danach hatten wir leichtes Spiel und haben uns den Sieg verdient“, freute sich Santagada über die drei wichtigen Punkte im Meisterschaftsrennen.

FC Fortuna Offenbach: Wassef; Miltenberger, Rivieccio, T. Leppin, M. Leppin, Izairi, Modica, Marino, Weihs, Yigitbilek, Di Falco

FC Maroc Offenbach: M. Bonde; Saidi, Severino, Meziani, El Barkani, Kahdri, Dardour, Yassin, N. Jaatit, H. El Fatimi, Mahyou (M. El Fatimi, Jaatit, Darraz)

Tore: 0:1 Khadri (15.), 1:1 M. Leppin (38.), 2:1 Reigl (76.), 3:1 Di Falco (80./HE), 4:1 Kücük (85.), 5:1 M. Leppin (88.), 5:2 Khadri (90.)

SV Dreieichenhain – BSC 1899 Offenbach 2:2 (1:1). Etwas enttäuscht von der Vorstellung seiner Mannschaft war Dreieichenhains Co-Trainer Klaus Kramer. „Wir hatten uns etwas mehr als ein Unentschieden vorgenommen.“ Nach dem 2:2-Ausgleich gab es noch Chancen auf beiden Seiten. „Die Punkteteilung ist das gerechte Ergebnis.“

SV Dreieichenhain: Leonhardt; Locher, Haller, Ehlert, Korth, Mann, Konetschnik, K. Pawlik, G. Pawlik, Kossak, Somma (Aydin)

BSC 1899 Offenbach: Henne; Amanatidis, Pruss, Vachtanidis, Vadina, Seidel, Tas, Mihai, Cevik, Jaatit, Lutumba

Tore: 0:1 Jaatit (15.), 1:1 K. Pawlik (20.), 1:2 Jaatit (65.), 2:2 Aydin (70.)

Türkgücü Dietzenbach – Fortuna Dreieich 0:1 (0:0). Auf dem Hartplatz in Steinberg erzielte Clemens Weingärtner den einzigen Treffer der Partie. „Wir hatten die besseren Chancen in der fairen Begegnung“, sagte Dietzenbachs neuer Vorsitzender Havan Cebrail. „Aber es war uns klar, wer das erste Tor macht, gewinnt. Und die Gäste haben ihre Chance ausgenutzt.“

Türkgücü Dietzenbach: E. Yildiz; Kolar, Harputlu, Fakir, Dogan, Kirazli, Tangoer, Delifer, Mohammadi, Atmaca, Kuzkaya (Yando, Tekin)

Fortuna Dreieich: Frank; Kifle, Schrader, Lechner, Weingärtner, Bertleff, Mazzone, Schellhorn, Lucente, Bachmann, Altomari (Avdic)

Tor: 0:1 Weingärtner (67.)

DJK Sparta Bürgel – SSG Langen 2:0 (0:0). „Eigentlich hätten wir heute höher gewinnen müssen“, sagte Bürgels Sprecher Olaf Happel. „Doch wir haben derzeit keinen Torjäger und dadurch lassen wir einfach zu viele Chancen liegen.“ Happel sprach von einem hochverdienten Erfolg seiner Mannschaft.

DJK Sparta Bürgel: Frantzen; Wolf, Noori, Kresovic, Klaussner, Nishida, Linzenbold, Blazevic, Spionjak, Dziewior, Heublein (Tezgel, Balamurugan)

SSG Langen: Starck; Tatari, Lazzaro, Sejdic, Bahtiyaroglu, B. Tesema, Uzay, Tucci, Azizi, Schimmler, Khan (Lobello)

Tore: 1:0 Heublein (48.), 2:0 Blazevic (76.) - Rot: Noori (81.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II – TV Dreieichenhain 9:2 (3:0). Zu einem klaren Erfolg kamen die Gastgeber. „Wir haben eine spielerisch sehr starke Leistung gezeigt“, freute sich Neu-Isenburgs Trainer Alfredo Sanchez. „Die Mannschaft hat die tollen Kombinationen auch erfolgreich abgeschlossen.“ Ein Sonderlob holte sich Luca Lippert vom Trainer ab, der aus einer starken Mannschaft noch herausragte.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Reichardt; Geyer, Finke, Sänger, Buschmann, S. Lazaar, Profumo, Baha, Nassif, Lippert, Konstantinidis (Reitbauer, Awel, Y. Lazaar)

TV Dreieichenhain: Langer; Groh, Meurer, Mularczyk, Bonert, Amin, Debesai, Geschwentner, Dailli, Ghebru, Danic (Köhler, Geiss, Demharter)

Tore: 1:0, 2:0 Lippert (21., 38.), 3:0 Profumo (40.), 3:1 Danic (57.), 4:1 Profumo (60.), 5:1 Nassif (63.), 6:1 Kammholz (73.), 7:1 Profumo (76.), 7:2 Dailli (84.), 8:2 Finke (87.), 9:2 Konstantinidis (90./FE)

Squadra Azzurra Offenbach – Kickers Obertshausen II 4:3. „Die Mannschaft hat sich nach dem zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich nicht hängen lassen und weiter ausgezeichnet gekämpft“, freute sich Offenbachs Trainer Andreas Trier: „Aufgrund einer starken Mannschaftsleistung haben wir uns den Sieg verdient.“

Squadra Azzurra: Mazza; Alimpasoglu, A. Savoca, Kockiri, Fleckenstein, Leggio, A. Di Vivo, G. Savoca, S. Di Vivo, De Astis, Corso (De Angelis, Guel, Götz)

Kickers Obertshausen II: Schlaud; Bulut, Wagner, El Barkani, Bott, Bischof, Vukelic, Kulke, Durante, Schmidt, Alami (Kaiser, Kanert)

Tore: Vukelic, El Barkani, Bott (für Kickers Obertshausen) J rjr

Quelle: op-online.de