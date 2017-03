Sportfreunde II freuen sich auf FC Hanau 93

Rückkehr an die ehemalige Wirkungsstätte: Spielertrainer Christoph Prümm (vorn) tritt mit dem FC Hanau 93 bei den Sportfreunden Seligenstadt an.

Offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost steht am Sonntag der Vergleich zwischen den Sportfreunden Seligenstadt II und Tabellenführer Hanau 93 im Fokus. Einer der Gründe dafür ist die Rückkehr eines Hanauer Quartetts an alte Wirkungsstätte.

Sportfreunde Seligenstadt II - FC Hanau 93 (So., 15 Uhr)

Die Seligenstädter (8. Platz/30 Punkte) müssen weiter für den Klassenerhalt punkten. Den Hanauern (1./53) sitzt vor allem der JSK Rodgau im Nacken. Zuletzt bekleckerten sich die 93er beim 3:2 gegen Aufsteiger Türk Gücü Hanau nicht mit Ruhm, waren in der Schlussphase auf die Freistoßkünste von Ex-Profi Ervin Skela angewiesen, um das 0:2 noch zu drehen. Nicht nur auf Skela werden sich am Sonntag aber die Augen richten: Gleich vier Akteure, die früher für Seligenstadt spielten, werden im Hanauer Aufgebot erwartet. Am besten kennt Enrico di Natale die Reserve der Sportfreunde, er spielte für sie noch in der Vorsaison. Etwas länger her - seit 2015 - sind die Wechsel von Larry Ransom, Sascha Ries und Christoph Prümm. Prümm ist an der Seite von Slavisa Dacic zur einen Hälfte des Hanauer Trainerduos aufgestiegen. Seligenstadts Trainer Thomas Marton blickt voraus: „Es macht schon Spaß, gegen solche Mannschaften wie Hanau 93 zu spielen - auch wegen ihrer Ex-Seligenstädter.“ Hanaus Sprecher Hans Jung, der heute (19.30 Uhr, Vereinsheim Kastanienallee) die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen verfolgen wird, zieht mit Blick auf den 3:2-Siegtorschützen vom vorigen Sonntag einen besonderen Vergleich: „Christian Fischer hat man das ganze Spiel nicht gesehen - dann hat er es mit dem Tor zum 3:2 in der Nachspielzeit entschieden. Er ist wie kleines, dickes Müller.“

VfR Kesselstadt - SG Germania Klein-Krotzenburg (So., 15 Uhr)

Aller Voraussicht nach schafft es der VfR Kesselstadt (17./10) auch für die Partie am Sonntag, einen ausreichend großen Kader zu mobilisieren. Bitter wird es, wenn Torwart Daniel Baric fehlt - wie beim 0:17 am Mittwochabend beim JSK Rodgau. Für Klein-Krotzenburg (7./36) sind die drei Punkte im Hanauer Stadtteil Pflicht. Helfen könnte dabei Rückkehrer Gianpiero Iantorno, dessen Rotsperre abgelaufen ist.

FC Dietzenbach - SG Marköbel (So. 15 Uhr)

Mit dem 2:1 bei der SG Rosenhöhe landete Dietzenbach (11./26) zuletzt einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. „Endlich mal wieder ein Dreier. Das vergangene Wochenende war echt gut für uns“, sagt Werner Marquardt vom FCD-Spielausschuss. Gegen Marköbel (10./26) dürfte Dietzenbach nicht allzu viele Chancen kriegen, muss effektiver im Abschluss werden.

VfR Wenings - SG Rosenhöhe (So., 15 Uhr)

Auch nach dem 1:2 gegen Dietzenbach, gegen das die Offenbacher keineswegs enttäuschten, ist die SG Rosenhöhe (9./29) noch in einer recht komfortablen Ausgangslage. In Wenings (16./18) darf man den Gegner spätestens nach dem 3:0 über Türk Gücü Hanau am Mittwochabend nicht unterschätzen. Wenings wittert noch einmal Morgenluft und setzt besonders auf die Treffer seines Stürmers Darius Rogozinaru. Ihn muss die nicht immer sattelfeste SGR-Defensive (39 Gegentore in 23 Spielen) im Auge behalten.

Kickers Obertshausen - FSV Bischofsheim (So. 15 Uhr)

In den vergangenen Wochen erlebte Obertshausen (6./39) ein Wechselbad der Gefühle, spielte erst enttäuschend 2:2 gegen Mühlheim und gewann dann bei der starken Viktoria aus Nidda. „Gegenüber dem Mühlheim-Spiel hatten wir nur drei Mann gewechselt, hatten aber das Gefühl, als hätten wir die ganze Mannschaft ausgetauscht“, blickt Kickers-Sprecher Matthias Pohlmann zurück. Er habe festgestellt: „Gegen die besseren Mannschaften tun wir uns leichter.“ Insofern stehen die Chancen gegen das spielerisch starke Bischofsheim (3./47) gut.

SV Pfaffenhausen - KV Mühlheim (So. 15 Uhr)

Mit zwei Remis in Folge ließ Mühlheim (14./24) zuletzt aufhorchen und dürfte auf seiner Abschiedstournee auch in Pfaffenhausen (15./18) nicht chancenlos sein. „Wir haben als Team so langsam Spaß“, meint Trainer Ciro Giordano. Auch machten die Gegner zunehmend Fehler: „Die meisten kommen mit dem Gedanken, dass wir eh raus sind.“

Türk Gücü Hanau - JSK Rodgau (So., 15 Uhr)

Am Mittwoch fehlte den Hanauern (13./25) beim 0:3 in Wenings die Durchschlagskraft. „Vielleicht hing da noch das 93-Spiel im Kopf. Auf jeden Fall wird das für uns wohl ein Abstiegskampf bis zum Schluss.“ Rodgau (2./51) schoss sich am Mittwoch durch ein 17:0 über Kesselstadt warm. Mehmet Bayraktaroglu ist nach längerer Verletzungspause wieder fit. (jd)

