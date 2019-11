Sportfreunde haben richtig guten Lauf

Offenbach – Die Sportfreunde Seligenstadt sind in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost die Mannschaft der Stunde.

Das Team von Trainer Thomas Epp fertigte im Verfolgerduell den zuvor punktgleichen VfB Oberndorf mit 8:1 ab und rückte Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg (am Freitagabend nur 1:1 gegen Bruchköbel) bis auf einen Punkt auf die Pelle. Die Sportfreunde schoben sich auf den zweiten Platz vor, da Germania Dörnigheim bei der SG Marköbel nicht über ein 0:0 hinauskam.

Der Tabellenvierte SG Rosenhöhe Offenbach ließ beim 2:2 in Langen zwei Punkte liegen. Die SG Nieder-Roden kam gegen Schlusslicht Germania Klein-Krotzenburg nicht über ein 2:2 hinaus.

Sportfreunde Seligenstadt - VfB Oberndorf 8:1 (4:1). Hochverdient und in der Höhe total überraschend gingen die Sportfreunde als Sieger aus dem Verfolgerduell hervor. „Die Mannschaft hat zurzeit einen richtig guten Lauf und war von Beginn an griffig“, erzählt Sportfreunde-Coach Thomas Epp. Er und seine Jungs hatten die unglückliche Niederlage im Hinspiel noch nicht vergessen - und das spürten die zahlreichen Zuschauer in Seligenstadt von der ersten Minute an. Schon bevor Alexandru Strechie seine Mannschaft in der zwölften Minute mit 1:0 in Führung brachte, hatten Muhammed Kayaroglu und Strechie hochkarätige Einschussmöglichkeiten ausgelassen.

Nach gut einer halben Stunde schoss Patrick Hofmann die Kugel zum 3:0 unter die Latte und sorgte früh für klare Verhältnisse. Zur Pause lagen die „Roten“ 4:1 vorne. Oberndorf war nicht in der Lage, gegen die gut pressenden Gastgeber noch für eine Wende zu sorgen und kassierte schließlich im zweiten Abschnitt nochmals vier Gegentreffer. Besonders sehenswert das 8:1 von Kayaroglu, der den Ball aus spitzem Winkel ins Eck schlenzte. „Es mag sich blöd anhören, aber das einzige Manko war noch die Chancenverwertung“, sagte Thomas Epp.

Seligenstadt: Thummerer - J. Traut, Schüßler, T. Leppin, Knecht, Hertrich, M. Leppin (36. Krapp), Strechie (79. Marton), Hofmann (56. List), P. Traut, Kayaroglu

Tore: 1:0 Strechie (12.), 2:0 P. Traut (27.), 3:0 Hofmann (29.), 3:1 Engel (42.), 4:1 Hertrich (45.), 5:1 P. Traut (68.), 6:1 Kayaroglu (71.), 7:1 P. Traut (82.), 8:1 Kayaroglu (90.)

1. FC Langen - SG Rosenhöhe Offenbach 2:2 (1:1). Die Partie begann für den FCL optimal, gleich der erste Schuss von Daniel Kirnig (3.) landete im Netz der Gäste. Die SG Rosenhöhe setzte auf Kombinationsfußball und spielte sich so das 1:1 von Robin Weber sauber heraus (11.). Das Tempo im Kreisderby war hoch. Beide Teams setzten auf Offensive und kamen so zu vielen Torchancen. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel brachte SG-Torjäger Christian Rüger seine Farben mit 2:1 in Führung. Die Gastgeber gaben sich aber nicht geschlagen und kamen in der 78. Minute durch einen Freistoßtreffer von Nico Lippert zum verdienten Ausgleich. Torchancen gab es in der Schlussphase noch hüben wie drüben.

Langen: Steinbrecher - Lippert, Westerkamp, Keoseoglu, Kirnig, Ries (82. Betz), Mossavi (75. Seibel), Stoytchev, Loncarevic, Arat, Brück (70. Beckmann)

Rosenhöhe: Läpple - Curth, Muhadzeri, Harmanci, Sidibe, Zindros, Karatepe, Müller (63. Kadioglu), Gallus (77. Bock), Weber, Rüger

Tore: 1:0 Kirnig (3.), 1:1 Weber (11.), 1:2 Rüger (62.), 2:2 Lippert (78.)

SG Nieder-Roden - Germania Klein-Krotzenburg 2:2 (1:1). Eine kampfbetonte Partie endete leistungsgerecht. „Klein-Krotzenburg hat sich ganz und gar nicht wie ein Abstiegskandidat präsentiert, doch wir waren auch nicht gut“, fasste SGN-Sprecher Matthias Dries zusammen. Dass seine Mannschaft zweimal eine Führung verspielte - Nebojscha Nikolov (15.) und Gökmen Sinan (48.) trafen - ärgerte den Sportchef. „Wir hätten den Deckel drauf machen können, Chancen waren genug da“, so Dries. Die Gäste, die kurz vor der Pause durch Gianpiero Iantorno das wichtige 1:1 erzielt hatten, blieben auch nach dem neuerlichen Rückstand im Spiel und waren vor allem bei Standardsituationen gefährlich. Nach eben einem solchen ruhenden Ball gelang Rames Dallal per Kopf fünf Minuten vor dem Ende das 2:2.

Nieder-Roden: Schmidt - Wähner, Scharnagel, Fehlberg, Demirtas (88. Koser), Acikel (61. Schwäbe), Roth, Gashi, Nikolov (88. Mesic), Wagner, G. Sinan

Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Tomic, Schuschkleb, Dallal, Puglisi, Kiefer (80. Schösser), Eckert, Lutz, Iantorno, Saniyeoglu, Serra

Tore: 1:0 Nikolov (15.), 1:1 Iantorno (44.), 2:1 G. Sinan (48.), 2:2 Dallal (85.)

Kickers Obertshausen - SVG Steinheim 2:1 (1:0). Die Kickers aus Obertshausen waren im ersten Durchgang tonangebend. Nach einer Ecke köpfte Ediz Davulcu zur Führung ein (12.). Fabian Dindorf hätte nach 20 Minuten erhöhen können, scheiterte mit einem Foulelfmeter jedoch an Steinheims Keeper Kai Lopez. In der zweiten Hälfte köpfte Marius Krikser eine Flanke zum 2:0 ein (59.). Steinheim wachte erst nach dem Anschlusstreffer durch Abel Sileshi auf, brachte aber den Ausgleich nicht mehr zustande. „Der Sieg war total verdient“, meinte Kickers-Vorsitzender Siggi Herth. „Wir haben schlecht gespielt, bei uns ist einfach der Wurm drin. Wir müssen uns jetzt in die Winterpause retten“, sagte Steinheims Sportchef Bernd Hartmann.

Obertshausen: Bohn - Fischer, König (70. Höf), Prechtel, Christ, Krikser, Dindorf, Lippolis (64. Egerer), Davulcu, Arnold, Bott (76. Roth)

Steinheim: Lopez - Lang, Blocher, Brighache, Sileshi, Naouassi (61.), Kimmel, Bacher, Khederzadeh, Ucar (75. Busch), Balzer (85. Hartmann)

Tore: 1:0 Davulcu (12.), 2:0 Krikser (59.), 2:1 Silsehi (66.) - Besonderes Vorkommnis: Steinheims Torwart Lopez pariert Strafstoß von Dindorf (20.)

Sportfreunde Oberau - Türk Gücü Hanau 1:1 (0:1). Auf dem Hartplatz in Oberau schenkten sich beide Mannschaften nichts, dem Spiel war die große Bedeutung für beide Teams anzumerken. Die Gäste waren erstmals in der zehnten Minute bei einem Lattentreffer von Oberaus Luca Dickhardt im Glück. Zehn Minuten später klatschte der Ball auf der gegenüberliegenden Seite nach einem Schuss von Kerem Yücel an die Latte.

Fünf Minuten vor der Pause erzielte Türk Gücü den Führungstreffer. Torschütze Roland Pauna soll jedoch nach Ansicht der Gastgeber beim Torschuss im Abseits gewesen sein. Zuvor hatte Kerem Yücel den Ball an die Latte gesetzt, ehe Pauna aus kurzer Distanz abstaubte. Das 1:1 sechs Minuten nach der Pause ging auf die Kappe von Türk Gücüs Torwart Burak Tok. Dieser hielt nach einem Eckball die Kugel nicht fest und Sven Hassler drückte aus kurzer Distanz ein. „Das Spiel war in der zweiten Halbzeit ausgeglichen, wobei beide Mannschaften kaum zu klaren Torchancen kamen“, berichtete Türk Gücüs Pressesprecher Mehmet Bayram. fs

Türk Gücü: Tok - Dilki (62. Dikmen), Jakicevic, Shima, Mustafa, Korkmaz, Nuri (65. Hernandez), Yücel, Pauna (77. Dragoshi), Netzband, Aalaoui

Tore: 0:1 Pauna (40.), 1:1 Hassler (51.)

Quelle: op-online.de