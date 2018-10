Sportfreunde und Mainflingen bauen Vorsprung aus

Offenbach - Am Samstag haben die Sportfreunde Seligenstadt mit dem 2:0 bei der SG Götzenhain vorgelegt, am Sonntag zog die TSG Mainflingen mit einem 3:2-Heimsieg gegen die SG Heusenstamm-Zrinski nach. Das Führungsduo der Fußball-Kreisoberliga Offenbach baute damit seinen Vorsprung wieder auf acht Punkte aus.

Den Sprung auf Rang drei verpasste der 1. FC Langen, der sich im Heimspiel gegen Fortuna Offenbach mit einem 3:3 zufriedengeben musste. Das Stadtderby entschied Sparta Bürgel mit 3:2 gegen den FC Germania Bieber für sich.

SG Götzenhain - Sportfreunde Seligenstadt 0:2 (0:2)

„Die Mannschaft hat gegenüber dem schwachen Spiel vor einer Woche eine Reaktion gezeigt“, sagte Götzenhains Trainer Siggi Kratz. „Wir haben in den Zweikämpfen dagegengehalten, hatten gerade nach der Pause auch gute Chancen und haben uns gegen den Tabellenführer teuer verkauft.“ Die Gäste mussten auf einige Leistungsträger verzichten, kamen dennoch zu einem ungefährdeten Erfolg. Eine starkes Spiel zeigte Götzenhains Torwart Thomas Neuwirth.

SG Götzenhain: Neuwirth; Lenting, Tsanidis, El Issami, Knust, Jung, Kaddouri, Marschall, Molter, Geupel, Wanzke (Magnus, Karach)

Sportfreunde Seligenstadt: Soldevilla; T. Leppin, Tauber, Krapp, Eißmann, Pavlovic, Marino, Gotanda, Glaser, Hertrich, Marton (Beck, Kramer)

Tore: 0:1 Eißmann (38.), 0:2 Marton (41.)

TSG Mainflingen - SG Heusenstamm-Zrinski 3:2 (3:1)

„Wir haben die erste Spielhälfte klar dominiert und auch verdient mit 3:0 geführt“, sagte Mainflingen Trainer Marco Schwarzkopf. „Nach der Pause haben wir nicht mehr zu unserem Spiel gefunden und damit den Gegner auch stark gemacht.“

TSG Mainflingen: Kessler; Quint, Bernard, Bohl, El Assraoui, Glaab, Tasgin, Korodowov, Frumento, Schwarzkopf, Metzger (H. Drinhaus, März)

SG Heusenstamm-Zrinski: Schön; Bayraktaroglu, Tetzlaff, Korcanin, Schick,F. Ganss, Albayrak, Konczalla, Erdem, Gülerdogan, S. Ganss (Cheema, Acikikar, Aslan)

Tore: 1:0 El Assraoui (13.), 2:0 Metzger (21.), 3:0 El Assraoui (29.), 3:1 Eigentor Glaab (38.), 3:2 Erdem (49./FE) - Gelb-Rot: Erdem (Heusenstamm/89.)

1.FC Langen - FC Fortuna Offenbach 3:3 (1:1)

Dreimal gingen die Gäste aus Offenbach in Führung, dreimal glichen die Langener aus. Der Club haderte mal wieder mit seiner Chancenverwertung. „Die Gäste haben drei Aktionen und machen daraus drei Treffer“, meinte Pedram Navidi vom Spielausschuss. „Wir dagegen vergeben auch beste Chancen zum Teil kläglich“, ärgerte er sich über den Punktverlust.

1. FC Langen: Steinbrecher; Lippert, Frank, Max Werner, Cholewa, Kirnig, Beckmann, Schumacher, Arat, Seibel, Moritz Werner (Deuker, Stoytchev, Jurisic)

FC Fortuna Offenbach: Naase; Prevete, Miltenberger, Aslanidis, V. Toptemel, Sposato, Reigl, Civale, Cosentino, T. Toptemel, Lang (Marino, Klause, Yigitbilek)

Tore: 0:1 Lang (6.), 1:1 Max Werner (26.), 1:2 Prevete (52.), 2:2 Max Werner (58.), 2:3 Sposato (71.), 3:3 Frank (79.)

VfB gegen Fortuna Offenbach: Bilder zum Stadtderby Zur Fotostrecke

Spvgg. Seligenstadt - Spvgg. Dietesheim 2:1 (1:0)

Nach dem zweiten Sieg in Folge und dem ersten für Trainer Michael Leisegang, der am letzten Dienstag erstmals das Training geleitet hatte, ist etwas Erleichterung bei den „Blauen“ eingekehrt. „Die Mannschaft hat sehr viel Einsatz gezeigt“, freute sich Abteilungsleiter Mirko Leuschner. „Wir haben nach unserem Platzverweis sehr gut dagegengehalten, hätten auch einen klaren Elfmeter bekommen müssen.“

Spvgg. Seligenstadt: Theuerkauf; Frey, Herbert, Ernst, Metzger,Sauer, Hock, Thomas, Özdemir, Kunkel, Zaigler (Klein, Rode, Schrön)

Spvgg. Dietesheim: Ott; Köhler, D. Röhl, J. Mitsopoulos, Siwek, R. Mitsopoulos, Ilnem, Gulzar, Büschel, Goncalvo Novais, Bulone (Reith, Ucar, S. Röhl)

Tore: 1:0 Thomas (19.), 2:0 Hock (54.), 2:1 Ucar (70.) Gelb-Rot: Hock (Seligenstadt/67.)

DJK Sparta Bürgel - FC Germania Bieber 3:2 (2:0)

Am Ende kam doch noch etwas Hektik auf, die Gäste aus Bieber kamen im Stadtderby nach einem 0:3-Rückstand noch auf 2:3 heran, zudem schwächte sich die Sparta mit einer „Ampelkarte“ für Asmir Isovic selbst. „Es war ein kampfbetontes Spiel“, meinte Bürgels Abteilungsleiter Olaf Happel und sprach von einem Arbeitssieg. „Der Erfolg war verdient, wir hätten vorher alles klar machen können“, trauerte Happel einer Chance von Sven Blazevic nach, der nur das Alluminium traf.

DJK Sparta Bürgel: Reuswig; Miehm, Klaussner, Markovic, Blazevic, Dziewior, Heublein, Corlija, Schindelar, Noori, Isovic (Ziegler, Mansaray, Tutlewski)

FC Germania Bieber: Peter; Noor, Erlenbach, Haddadi Shari, Bülbül, Can, Fazel, Marincu, Tamac, Cavus, Khederzadeh (Ebenhoch, Tsifnas)

Tore: 1:0 Eigentor Haddadi Shari (6.), 2:0 Dziewior (38.), 3:0 Heublein (64.), 3:1 Bülbül (75.), 3:2 Khederzadeh (87.) - Gelb-Rot: Isovic (Sparta/89.)

TSG Neu-Isenburg - TSV Dudenhofen 4:1 (1:1)

Am Ende feierten die Gastgeber einen verdienten Sieg. „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen“, meinte Neu-Isenburgs Abteilungsleiter Günter Gottschalk. Bezeichnenderweise gingen auch die Gäste in Führung. „Doch im zweiten Spielabschnitt sind wir immer besser in die Partie gekommen“, so Gottschalk weiter. „Wir haben das Spiel beherrscht und am Ende auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“ Marco Caruso war mit seinem Doppelschlag zum 2:1 und 3:1 der Matchwinner bei der TSG.

TSG Neu-Isenburg: Frank; Lipka, Nikolov, Bayraktaroglu, Caruso, Durur, Karasu, Sozzo, Düsüncelli, Becker, Kobilsek (Peters, Titsch Rivero, Fayssal)

TSV Dudenhofen: Petridis; Wischer, Klein, Jonas, Mokhlis, A. El Issami, Heinrich, Hrbaty, Allaw, Y. El Issami, Hoppe (Borchardt)

Tore: 0:1 Y. El Issami (15.), 1;1 Durur (23./FE), 2:1, 3:1 Caruso (58., 62.), 4:1 Nikolov (84.)

KV Mühlheim - FC Offenthal 5:0 (3:0)

Zu einem in dieser Höhe unerwartet deutlichen Erfolg kam Aufsteiger KV Mühlheim. „Nach jetzt sechs Spielen ohne Sieg war es mal wieder an der Zeit“, freute sich auch Mühlheims Trainer Nico Megna über die wichtigen drei Punkte. „Die Mannschaft hat alle Vorgaben sehr gut umgesetzt.“ Megna sprach davon, dass sein Team ein Zeichen gesetzt hat. „Aber diese Leistung müssen wir jetzt stabilisieren und auch in den nächsten Begegnungen zeigen.“

KV Mühlheim: Fetiqi; Strack, Chaudry, Michalke, Beer, Yassin, Wehner, M. Nocerino, Korr, El Fatimi, Selmanovic (Capalbo, Zakaria)

FC Offenthal: Julius; Schmidt, D. Lehr, Akalai, Weichelt, Kieffer, Grote, Mayer, Redzic, Bouras, Scheich (Omanovic, M. Lehr)

Tore: 1:0 Korr (13.), 2:0 Yassin (18.), 3:0 Selmanovic (43.), 4:0 Korr (54.), 5:0 Zakaria (76.) - Gelb-Rot: D. Lehr (80.) (rjr)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa