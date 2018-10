Sportfreunde und Mainflingen setzen sich ab

Kreisoberliga Offenbach

Offenbach - Auf neun Punkte haben die Sportfreunde Seligenstadt und die TSG Mainflingen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga Offenbach ausgebaut. Und am Sonntag stehen sich beide Teams im Topspiel in Mainflingen gegenüber.