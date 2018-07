Sportfreunde schon draußen

Froschhausen - Nach dem 4:2 von Teutonia Hausen gegen Germania Klein-Krotzenburg gestern Abend beim Fußball-Mainpokal in Froschhausen begann das große Rechnen.

Drei Mannschaften liegen mit sieben Punkten an der Tabellenspitze, die Sportfreunde Seligenstadt können heute Abend mit einem Sieg gegen Klein-Welzheim noch zum Spitzentrio aufschließen. Über die Halbfinalteilnahme entscheidet auf jeden Fall ein direkter Vergleich. Sollten die Sportfreunde heute gewinnen, würde Hausen als Gruppensieger in das Halbfinale einziehen, Klein-Krotzenburg wäre Zweiter. Gewinnen die Sportfreunde nicht, wäre Hainstadt Gruppenerster und Hausen Zweiter. So oder so sind die Sportfreunde bereits ausgeschieden. Zumindest die Teutonia kann damit schon einmal mit der Runde der besten vier planen. Ebenso wie die Spvgg. Seligenstadt, der ein 1:1 gegen den SV Zellhausen reichte, um Platz zwei in der Gruppe A zu verteidigen.

Spvgg. Seligenstadt - SV Zellhausen 1:1 (0:0). Nach dem 0:1 wurde es munterer, das Remis war letztlich gerecht.

Tore: 0:1 Nietzschmann (45.), 1:1 Ernst (53.)

Teutonia Hausen – Klein-Krotzenburg 4:2 (1:1). Die entscheidende Szene ereignete sich in der 40. Minute. Zunächst bekam die Germania ein Tor aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt, im Gegenzug ging die Teutonia durch einen Handelfmeter mit 2:1 erneut in Führung.

Tore: 1:0 D. Blahut (8.), 1:1 Protzel (11.), 2:1, 3:1 D. Blahut (40./HE, 47.), 4:1 Düsgün (51.), 4:2 Zakarija (60.)

Gruppe A

Spvgg. Seligenstadt – Zellhausen 1:1

1. TSG Mainflingen 4 14:0 12

2. Spvgg. Seligenstadt 4 8:5 7

3. SV Zellhausen 4 6:7 5

4. TuS Froschhausen 3 1:9 1

5. Alem. Klein-Auheim 3 5:13 0

Gruppe B

Teut. Hausen – Klein-Krotzenburg 4:2

1. Klein-Krotzenburg 4 10:5 7

2. Teutonia Hausen 4 11:7 7

3. Spvgg. Hainstadt 4 6:3 7

4. Sportfr. Seligenstadt 3 4:3 4

5. TuS Klein-Welzheim 3 2:15 0

Heute spielen: TuS Klein-Welzheim – Sportfreunde Seligenstadt (18.15 Uhr), TuS Froschhausen – Alemannia Klein-Auheim (19.30 Uhr) - leo

Quelle: op-online.de