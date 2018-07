Sportfreunde stoppen das Überraschungsteam

Froschhausen - Beim Fußball-Mainpokal-Turnier in Froschhausen blieb Titelverteidiger TSG Mainflingen auch im vierten Gruppenspiel ohne Gegentor, besiegte Klein-Auheim mühelos mit 4:0.

In der Gruppe B wahrten die Sportfreunde Seligenstadt mit einem 2:0-Sieg gegen den klassentieferen A-Ligisten Spvgg. Hainstadt ihre Chancen auf das Halbfinale.

Alemannia Klein-Auheim – TSG Mainflingen 0:4 (0:2). Kreisoberligist Mainflingen, der schon für das Halbfinale qualifiziert war, ließ es gegen den B-Ligisten locker angehen und spielte souverän seinen Part herunter. Zunächst war Lukas Quint zweimal für die TSG erfolgreich. Nach dem Seitenwechsel baute Jannik Pfister mit zwei Treffern sein Torkonto auf vier aus und schloss damit in der Torjägerliste zum bisher führenden David Blahut (Teutonia Hausen) auf.

Tore: 0:1, 0:2 Quint (15., 28.), 0:3, 0:4 Pfister (44., 51.)

Sportfreunde Seligenstadt – Spvgg. Hainstadt 2:0 (1:0). „Jetzt sind wir im Turnier. Aber wir machen uns mit leichten Ballverlusten das Leben noch immer selbst schwer“, meinte Sportfreunde-Trainer Thomas Epp. Hainstadts Trainer Stefan Ernst sagte: „Wir waren in der ersten Hälfte zu verhalten, haben nicht das Selbstvertrauen gezeigt, das wir uns in den ersten drei Partien erarbeitet haben.“ Folgerichtig gingen die Sportfreunde durch einen Kopfballtreffer von Tom Leppin in Führung (23.). In der 41. Minute traf Seligenstadts Joel Hagelauer mit einem Kopfball nur die Latte des Hainstädter Tores, fünf Minuten später sorgte Patrick Hofmann mit seinem dritten Turniertreffer für die Entscheidung.

Tore: 1:0 Leppin (23.), 2:0 Hofmann (46.)

Gruppe A

Klein-Auheim - TSG Mainflingen 0:4

1. TSG Mainflingen 4 14:0 12

2. Spvgg. Seligenstadt 3 7:4 6

3. SV Zellhausen 3 5:6 4

4. TuS Froschhausen 3 1:9 1

5. Alem. Klein-Auheim 3 5:13 0

Gruppe B

SF Seligenstadt - Spvgg. Hainstadt 2:0

1. Klein-Krotzenburg 3 8:1 7

2. Spvgg. Hainstadt 4 6:3 7

3. Teutonia Hausen 3 7:5 4

4. SF Seligenstadt 3 4:3 4

5. TuS Klein-Welzheim 3 2:15 0

Heute spielen: Teutonia Hausen – Germania Klein-Krotzenburg (18.15 Uhr), Spvgg. Seligenstadt – SV Zellhausen (19.30 Uhr) J leo

Quelle: op-online.de