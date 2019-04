Für Sportfreunde Überzeugung aufgegeben

Seligenstadt – Aufstieg kann Thomas Epp. Der 51-jährige Ex-Profi hat als Coach drei Klubs in die Hessenliga geführt: den SV Erzhausen, Viktoria Urberach und den SC Hessen Dreieich. Der vierte Coup könnte schon an diesem Wochenende perfekt sein. VON JÖRG MOLL

Mit einem Sieg an diesem Samstag (16 Uhr) im Derby gegen die TSG Mainflingen sind die Sportfreunde Seligenstadt Meister der Fußball-Kreisoberliga Offenbach.

„Der Titel wäre etwas Besonderes“, sagt Epp, ein Typ mit Ecken und Kanten und ein Freund klarer Worte. Nach dem Abstieg aus der Gruppenliga Frankfurt Ost hatten sich die Sportfreunde auf Empfehlung ihres früheren Hessenliga-Trainers Lars Schmidt an den einstigen Erst- (77 Einsätze) und Zweitligaprofi (147) gewandt. Nach intensiven Gesprächen mit Abteilungsleiter Sven Kittler und dem Sportlichen Leiter Udo Klein gab Epp seine Überzeugung auf („Ich wollte nie so weit unten trainieren“). „Sie haben sich sehr um mich bemüht“, sagt der gebürtige Schwabe, der als Profi unter anderem für den VfL Bochum, 1. FC Saarbrücken, Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt stürmte. „Ich dachte mir daher: Okay, ein Jahr. Wenn wir nicht aufsteigen, höre ich auf.“ Mittlerweile ist klar: Steigen die Sportfreunde auf, wird Epp bleiben.

Dass Seligenstadt derart souverän durch die Liga marschiert – in 25 Spielen holten die „Roten“ 68 Punkte, verloren nur einmal (im Hinspiel in Mainflingen) – war für ihn keine Selbstverständlichkeit. „Wir haben seit dem achten Spieltag keinen gelernten Stürmer im Kader“, betont der 51-Jährige. Sein früherer Weggefährte zu Erzhausener und Urberacher Zeiten, Stanko Pavlovic (35), hatte trotz zwölf Saisontoren den Klub verlassen. Zwischenmenschlich hatte es nicht gepasst.

Seither stellt Epp meist Kapitän Jan Hertrich ins Sturmzentrum. Der linke Außenbahnspieler mit der Erfahrung von 105 Hessenligaeinsätzen machte wie das gesamte Team das Beste daraus – 79 Saisontore sind klarer Topwert der Liga. „Aber wir mussten jedes Spiel abarbeiten. Die Jungs haben das super gemacht“, lobt Epp, der nun hofft, dass sie sich vor großer Kulisse im Derby belohnen. Was dann folgt, kann er nur erahnen. „Wir haben richtige Feierbiester.“

Perspektivisch sieht der „Aufstiegsspezialist“ viel Potenzial in Seligenstadt: „Der Klub gehört in die Verbandsliga.“ Die Strukturen des Vereins, die guten Trainingsmöglichkeiten - all das hat er schätzen gelernt. Sollte es gelingen, die Offensive zu verstärken, traut er dem Klub auch in der „schwer zu spielenden“ Gruppenliga viel zu. Vor allem freut er sich darauf, dass er eine Eigenart der Kreisoberliga vergessen darf. „Ich mag es gar nicht, dass es keine Schiedsrichtergespanne gibt“, sagt Epp.

Quelle: op-online.de