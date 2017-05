Sportfreunde wollen Kreispokal-Finale eng gestalten

Offenbach - Wenn der SC Hessen Dreieich heute Abend um 19 Uhr im Sportzentrum am Martinsee in Heusenstamm im Finale des Offenbacher Fußball-Kreispokals auf Titelverteidiger Sportfreunde Seligenstadt trifft, stehen sich beide Mannschaften zum dritten Mal in dieser Saison gegenüber.

Und – falls sie nicht zufällig im Pokal erneut aufeinandertreffen – für die kommenden Jahre auch zum vorerst letzten Mal. Denn der SC Hessen, seit Samstag amtierender Meister der Hessenliga, wird in der kommenden Saison einen erneuten Angriff auf den Titel starten - und ist dann wohl auch bereit für den möglichen Aufstieg in die Regionalliga. Dagegen wagen die Sportfreunde nach Platz acht in der Hessenliga als freiwilliger Absteiger in der Gruppenliga einen Neuaufbau - mit dem Ziel, irgendwann wieder in die Verbandsliga aufzusteigen. .

„Die Partie hat ein wenig an Brisanz verloren“, sagt SC Hessen-Trainer Rudi Bommer. Denn für den Hessenpokal 2017/2018 sind beide Vereine bereits qualifiziert: die Dreieicher als Hessenliga-Meister, die Sportfreunde als Finalist im Kreispokalfinale. Und dennoch geht es um mehr als nur den Titel „Kreispokalsieger“. Denn der SC Hessen hat seine bitterste Niederlage in der gerade abgelaufenen Hessenliga-Saison nicht vergessen: 0:4 ging der Spitzenreiter Anfang April in Seligenstadt unter und musste in den folgenden Wochen nochmals kräftig um den Titelgewinn bangen. Und bereits im Hinrundenspiel hatten sich die Sportfreunde als sehr unangenehmer Gegner erwiesen und dem SC Hessen bei dessen knappen 2:1-Sieg alles abverlangt.

Während die Sportfreunde im Hessenliga-Hinrundenspiel Anfang Oktober bis auf den verletzten Patrick Hofmann noch in Bestbesetzung angetreten waren, schickt Seligenstadts Trainer Lars Schmidt dieses Mal sein fast schon letztes Aufgebot ins Rennen: Nach Hofmann, Carlos McCrary, Evangelos Bellos und Jan Hertrich fällt nun auch noch Michele Piarulli verletzt aus. Im Tor spielt Daniel Duscher, „das habe ich ihm versprochen“, sagt Schmidt. Duscher hatte den mehrfach verletzten Mike Wroblewski im Laufe der Saison glänzend vertreten und sich trotz seines jungen Alters als echter Rückhalt erwiesen. Schmidt sieht die Dreieicher, die im laufenden Pokalwettbewerb noch ohne Gegentor sind, in der Favoritenrolle: „Wir würden das Spiel gerne eng gestalten.“ Wohl wissend, dass der eine oder andere Spieler mit Blick auf einen anstehenden Vereinswechsel vielleicht nicht mehr ganz an seine Grenzen geht.

Eine ähnliche Situation hat Seligenstadts Trainer bereits 2014 erlebt: Damals stand vor dem Kreispokalfinale der TGM SV Jügesheim (mit Trainer Schmidt) gegen die Sportfreunde Seligenstadt fest, dass die Rodgauer freiwillig aus der Hessen- in die Gruppenliga absteigen. Das Endspiel gewannen die Jügesheimer dennoch - trotz halbstündiger Unterzahl - in der Nachspielzeit mit 1:0. Torschütze Khaibar Amani spielt mittlerweile für Hessen Dreieich – und muss heute verletzt zuschauen. (leo)

